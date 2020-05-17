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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-05-17T12:00
https://ria.ru/20200517/1571541236.html
Как ни крути. Что такое палиндромы и зачем они нам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541160_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_1c65f0d206fcd4f9252987433855ca91.jpg
РИА Новости

Как ни крути. Что такое палиндромы и зачем они нам

12:00 17.05.2020
5947
Как это по-русски
Как ни крути. Что такое палиндромы и зачем они нам
Вчера, 12:00
Эти слова читаются одинаково с обеих сторон. Древние считали их магическими, способными защитить от зла. Литературе они подарили звуковую и графическую симметрию. В чём волшебство перевёртышей? Почему раньше их называли "рачьими стихами"? Какой палиндром произнёс Адам в Раю? И кто такие "оборотни"?
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Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голос эпизода Наталия Шашина
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Как это по-русскиПодкаст
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