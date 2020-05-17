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Туризм
2020-05-17T04:09
https://ria.ru/20200517/1571528002.html
В США в кафе используют надувных кукол для соблюдения дистанции
https://cdn22.img.ria.ru/images/16902/27/169022721_0:26:501:307_1036x0_80_0_0_8dc6c2fd14ef568eef5914b96dbcc706.jpg
РИА Новости

В США в кафе используют надувных кукол для соблюдения дистанции

04:09 17.05.2020
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© Flickr / ooOJasonOooКафе
Кафе
© Flickr / ooOJasonOoo
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В США в кафе использует надувных кукол для соблюдения социальной дистанции, сообщает UPI.
В Южной Каролине, как и в других штатах, после карантина открываются заведения общепита. Их сотрудники должны обеспечить социальную дистанцию между посетителями.
Один из ресторанов в городе Тейлор закрылся из-за пандемии 17 марта. На этой неделе власти разрешили ему возобновить работу, но потребовали ограничить количество посетителей и рассаживать клиентов на расстоянии не менее 1,8 метра друг от друга.
Владельцы Паула Старр Мелеш и ее муж Джимми заявили, что не хотят, чтобы ресторан выглядел пустым: "Вместо того, чтобы оградить столы пугающей желтой лентой, мы решили заполнить заведение "гостями".
Они купили надувных кукол в человеческий рост, одели их так, как обычно выглядят их клиенты, и посадили за столы.
"Мой внук сказал, что они выглядят немного жутко, — сказал Джимми. — Но я думаю, посетители будут смеяться".
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