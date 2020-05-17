В США в кафе используют надувных кукол для соблюдения дистанции

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В США в кафе использует надувных кукол для соблюдения социальной дистанции, В США в кафе использует надувных кукол для соблюдения социальной дистанции, сообщает UPI.

В Южной Каролине, как и в других штатах, после карантина открываются заведения общепита. Их сотрудники должны обеспечить социальную дистанцию между посетителями.

Один из ресторанов в городе Тейлор закрылся из-за пандемии 17 марта. На этой неделе власти разрешили ему возобновить работу, но потребовали ограничить количество посетителей и рассаживать клиентов на расстоянии не менее 1,8 метра друг от друга.

Владельцы Паула Старр Мелеш и ее муж Джимми заявили, что не хотят, чтобы ресторан выглядел пустым: "Вместо того, чтобы оградить столы пугающей желтой лентой, мы решили заполнить заведение "гостями".

Они купили надувных кукол в человеческий рост, одели их так, как обычно выглядят их клиенты, и посадили за столы.