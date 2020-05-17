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Культура
2020-05-17T06:48
https://ria.ru/20200517/1571520318.html
Поп-дуэт Hurts борется с внутренними демонами в новой песне "Voices"
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РИА Новости

Поп-дуэт Hurts борется с внутренними демонами в новой песне "Voices"

06:48 17.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой артистовГруппа Hurts
Группа Hurts
© Фото : предоставлено пресс-службой артистов
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Британский поп-дуэт Hurts (Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон) представил в Сети новую песню "Voices", а на YouTube опубликовал лирик-видео к ней. В треке они размышляют "об изоляции, отчаянии и мании", а также о "желании бороться и силе мысли".

"Эта композиция была написана в разгар личного кризиса, а вышла в период, когда весь мир переживает непростые времена. Надеюсь, она поможет обрести надежду и ощутить катарсис всем тем, кто сейчас сражается с собственными демонами", — прокомментировал Тео Хатчкрафт запись.

Поп-дуэт впервые заявил о себе суперхитом "Wonderful Life" (2010), а после с таким же успехом продолжал смешивать мрачный романтизм с яркими поп-мотивами, как в синглах "Silver lining", "Devotion", "Affair" и других.
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