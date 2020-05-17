Поп-дуэт Hurts борется с внутренними демонами в новой песне "Voices"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Британский поп-дуэт Hurts (Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон) представил в Сети новую песню "Voices", а на YouTube опубликовал лирик-видео к ней. В треке они размышляют "об изоляции, отчаянии и мании", а также о "желании бороться и силе мысли".