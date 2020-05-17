Полюбить себя и начать правильно питаться научили жителей Архангельска

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ни для кого не секрет, что наше тело и психоэмоциональное состояние тесно связаны: каждый человек в какой-то момент жизни сталкивается с тем, что или заедает стресс чем-то вкусным, или, наоборот, кусок в горло не лезет. И это нормально. Проблема в отсутствии культуры обращения к психологу в такой ситуации. Боязнь специалистов по психическому здоровью у многих заложена поколениями: вроде как поход к психологу ассоциируется с некой слабостью.

По данным ВОЗ, каждый четвертый житель Земли сталкивается с психическими проблемами, которые не может преодолеть в одиночку. И тут начинает страдать ментальное здоровье, а следовательно, и физическое.

И если заметить ментальную проблему и ее последствия человеку нетрудно, то признать ее и обратиться к специалистам удается далеко не всем.

Тем, кто решился действовать и не оставаться один на один с опасностью для душевного и физического здоровья, уже 20 лет помогает уникальная общественная организация "Мост". Здесь люди с ментальными особенностями здоровья могут получить навыки, значительно повышающие качество их жизни.

Недавно организация подвела итоги проекта "Школа пищевого поведения", который был поддержан Фондом президентских грантов. Обучение проходило в трех целевых группах.

В проекте в этом году было три целевые группы: первая — пациенты психиатрической больницы, вторая — клиенты организации "Мост", третья — население города Архангельска, те, кто обратился самостоятельно к диетологу, психотерапевту и согласился участвовать в этом проекте. В каждой группе было 15 человек, всего — 45", — сообщила руководитель организации Оксана Гузенко.

Она рассказала, что на проект приходили люди с совершенно разными проблемами — нервной анорексией, булимией, привычкой заедать стрессы и, как следствие, ожирением, а также с другими, более сложными расстройствами пищевого поведения.

Правильное питание — это не скучно

Для того чтобы преодолеть болезнь, участникам проекта необходимо было разобраться в себе.

В этом им помогали психологи, эндокринологи, терапевты, диетологи и нутрициологи, подбирая индивидуально питание и физические нагрузки. Уникальность методик архангельских специалистов подразумевает не стандартный поход к психотерапевту, а регулярную и всестороннюю работу над состоянием пациента. Программа включает теоретические и практические занятия.

Изюминкой учебного процесса стали занятия танцами, фитнесом и арт-терапией. Талантливые фитнес-гуру, зажигательные ритмы и возможность реализовать свои мысли в художественной мастерской, несомненно, ускорили усвоение новых знаний и облегчили борьбу с проблемами.

Еще одна практика — телесно-ориентированная психотерапия, которая является одним из основных направлений современной практической психологии. Ее также называют соматической психологией. Это синтетический метод "исцеления души через работу с телом", работа с запечатленными в теле переживаниями и проблемами человека.

Благодаря лучшим специалистам Архангельска участники научились слушать и слышать себя, потребности своего тела и выстраивать гармоничные отношения с окружением. На групповых встречах желающие делились своей проблемой и достижениями на пути к вкусному питанию и здоровому образу жизни.

Хореография и социализация дали возможность обучающимся в форме живого диалога перенять опыт преподавателей и продолжить самообразование на фоне увлечения новым стилем жизни.

Как не сорваться в длительной самоизоляции?

© Фото предоставлено руководством общественной организации «Мост» Занятие в группе "Школы пищевого поведения" © Фото предоставлено руководством общественной организации «Мост» Занятие в группе "Школы пищевого поведения"

Так как проект закончился, то занятий с целевыми группами проекта "Школы пищевого поведения" во время самоизоляции нет. Однако в такой непростой момент человек может дать слабину в режиме питания и сна.

"Все недавние участники имеют доступ в случае необходимости обратиться лично к специалистам, которые поддерживали их на проекте, для индивидуальных консультаций. В созданных группах взаимопомощи тоже продолжается общение: ученики советуются друг с другом в решении возникающих проблем", — отметила Оксана Гузенко.

Она добавила, что во время вынужденной изоляции клиентам общественной организации продолжают оказывать помощь в разных форматах.

При этом жители Архангельска обращаются и для решения социальных вопросов: за помощью в восстановлении документов, получении пособий и групп инвалидности.

Среди тех, кто оказался во время эпидемии в наиболее неблагоприятных условиях, есть и подопечные центра "Мост". Организация помогает людям, столкнувшимся с временными трудностями.

"У нас идет благотворительная акция "Добрый обед" с одним из городских кафе. Ежедневно в нем готовят для десяти наших подопечных, не имеющих средств к существованию, бесплатные обеды", — поделилась руководитель организации "Мост".

Желающие приходят по записи в определенное время, чтобы не подвергаться риску заражения коронавирусом, и получают горячую и сбалансированную еду.

А с теми, кто безвылазно находится дома, специалисты связываются каждый день по телефону, решают проблемы дистанционно. Разносят обеды по домам тем, кто не может выйти или проживает с пожилыми родителями.