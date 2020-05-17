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Экспедиция путешественника Тура Хейердала на папирусной лодке "Ра-2"
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РИА Новости

Экспедиция путешественника Тура Хейердала на папирусной лодке "Ра-2"

02:03 17.05.2020
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© РИА Новости / Юрий Сенкевич / Перейти в фотобанкЭкспедиция Тура Хейердала
Экспедиция Тура Хейердала
© РИА Новости / Юрий Сенкевич
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Норвежский путешественник, археолог и этнограф Тур Хейердал (Thor Heyerdahl, 1914–2002) более 50 лет изучал преемственность культур, возможных трансокеанских миграций народов и культурных контактов между Старым и Новым светом, доказывал связи древних обитателей Южной Америки с Полинезией. Свои гипотезы он стремился подтвердить опытом собственных трансокеанских плаваний на примитивных судах.
Чтобы доказать свое предположение, что Полинезия была заселена из Америки, а не из Юго-Восточной Азии, Хейердал вместе с пятью спутниками в 1947 году пересек Тихий океан на плоту, используя те же знания, которыми обладали люди много веков назад. Они проплыли около 8000 километров из порта Кальяо в Перу к островам Туамоту в Полинезии. Их плот "Кон-Тики" являлся точной копией плотов, которые в древности делали местные жители. Он был сделан из бревен растущего в Южной и Центральной Америке бальсового (бальзового) дерева, древесина которого прочная и легкая, легче пробки. Своей успешной экспедицией Тур Хейердал доказал, что Полинезия могла быть заселена выходцами из Южной Америки. Документальный фильм о путешествии на "Кон-Тики" получил "Оскар", а книга о самом плавании стала бестселлером, проданном миллионными тиражами.
В 1955 году Хейердал организовал археологическую экспедицию на остров Пасхи, во время которой обнаружил изображение тростниковых лодок с мачтами и парусами. Он решил доказать, что доисторические цивилизации по обе стороны Атлантического океана могли контактировать друг с другом при помощи таких лодок.
В последующие годы путешественник изучал в Перу, Боливии, Мексике, Эфиопии, Республике Чад возможные транспортные средства (лодки из тростника и папируса), которые могли использоваться, как полагал Хейердал, в древности для трансатлантических миграций. С этой же целью в 1969 и 1970 годах он организовал экспедиции на папирусных ладьях "Ра-1" и "Ра-2" (названных так в честь бога Солнца) от западных берегов Марокко к острову Барбадос.
Первая ладья, построенная в Египте по образцу древнеегипетских судов специалистами с озера Чад, где камышовые лодки являются обычным явлением, стартовала 25 мая 1969 года. Однако из-за дефекта конструкции и поломки руля плавание пришлось окончить досрочно. Тростник впитывал много воды, и Хейердал опасался, что "Ра" затонет вместе со всем экипажем. Он прервал экспедицию через восемь недель плавания. За это время ее участники проплыли на папирусной лодке 5000 километров.
Путешествие повторили в 1970 году. Для него была построена вторая лодка, названная "Ра-2".
Строили ее уже боливийские индейцы аймара с озера Титикака, где до сих пор сооружались лодки, имевшие сходства с папирусными ладьями древнего Египта.
Сначала индейцы сделали из отдельных стеблей папируса две огромные сигары, уложив их в тонкие папирусные циновки, сплетенные таким образом, что все концы стеблей были обращены внутрь и сплющены. Между ними уложили третью сигару из папируса такой же длины, но меньшего диаметра. Затем все три сигары скрепили вместе с помощью двух канатов длиной в несколько сотен метров. Каждый из них, не соприкасаясь с другими, спиральной вязкой опоясывал центральную сигару, прижимая ее к одной из наружных. Когда индейцы все вместе стали натягивать обе веревки, толстые сигары все ближе подтягивались к тонкой, в конце концов сомкнулись, и она совсем скрылась, образовав как бы незримую сердцевину.
Получился нерасчленимый, словно литой, корпус без узлов и перекрещивающихся веревок, оставалось только удлинить сигары с обоих концов, чтобы нос и корма изящно загнулись вверх.
Затем добавили по бокам еще по толстой папирусной "колбасе" – для перехвата волн и увеличения ширины лодки. После этого члены экипажа сами установили десять поперечных брусьев под легкую плетеную каюту, стояки для мостика и две пяты для тяжелой двойной мачты.
© РИА Новости / Юрий Сенкевич / Перейти в фотобанкПапирусная лодка "Ра-2" с экспедицией Тура Хейердала
Папирусная лодка Ра-2 с экспедицией Тура Хейердала
© РИА Новости / Юрий Сенкевич
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Папирусная лодка "Ра-2" с экспедицией Тура Хейердала
Лодка "Ра-2" оказалась на три метра короче "Ра-1". Она имела длину 12 метров, ширину – пять метров, толщину – два метра. В ее каюте размером четыре метра на 2,8 метра могли разместиться восемь человек, лежа в два ряда по четыре человека.
Для плавания на лодке Хейердал намеренно подобрал экипаж, состоящий из представителей разных стран. Этим он хотел показать, что даже такая неоднородная группа людей способна сотрудничать между собой и преодолевать трудности. В состав экипажа вошли восемь человек: Тур Хейердал (Норвегия), Норман Бейкер (США), Карло Маури (Италия), Кеи Охара (Япония), Юрий Сенкевич (СССР), Жорж Сориал (Египет), Сантьяго Хеновес (Мексика), Мадани Аит Уханни (Марокко).
17 мая 1970 года около 8 часов 30 минут утра лодка "Ра-2" вышла из порта марокканского города Сафи (Северная Африка) и направилась через Атлантический океан к берегам Южной Америки.
На пятый день плавания путешественники обнаружили, что лодка постепенно погружается в воду.
Чтобы уменьшить нагрузку, экипажу пришлось выкинуть за борт все лишнее, в том числе часть продуктов. Они решили, что лучше ограничивать питание в надежде переплыть океан, чем утонуть сразу же после старта. Уменьшение нагрузки помогло, лодка перестала погружаться.
За первую неделю плавания из-за отсутствия ветра, "Ра-2" почти не двигалась и только, когда кончился штиль, вышла в открытый океан. Через месяц после отплытия лодка прошла 1700 миль (примерно 2700 километров). На 33-й день путешествия налетел шторм, который бушевал два дня. Во время него у лодки сломалось пополам левое рулевое весло. Когда шторм затих, путешественники совместными усилиями исправили рулевое устройство настолько, насколько это было возможно. Кроме того, во время шторма лодку заливало водой, и она не поспевала уходить через щели в днище. В результате "Ра-2" отяжелела и сильно погрузилась. 25 июня, на 40-й день плавания, папирус, из которого была сделана лодка, полностью пропитался водой, и "Ра-2" перестала погружаться.
30 июня лодка встретилась с исследовательским судном "Каламар", с которого передали на "Ра-2" почту, необходимые медикаменты и продукты. После этого судно ушло, а путешественники вновь остались наедине с океаном. Погода ухудшилась. Лодка опять начала погружаться, но это не оказывало существенного влияния на скорость движения.
8 июля, на 53-й день плавания, лодка оказалась в 200 милях (320 километров) от Барбадоса. Власти острова выслали моторную яхту, которой было поручено сопровождать "Ра-2" на последнем этапе путешествия. На борту быстроходного судна находились жена Хейердала и старшая дочь.
10 июля, спустя 57 дней, мореплаватели достигли берегов Барбадоса. Общая протяженность плавания составила 6100 километров. Успех экспедиции на "Ра-2" подтвердил гипотезу Тура Хейердала о возможности древних трансокеанских контактов.
Кроме этого, экспедиция собрала образцы загрязнения океана. В течение 43 дней плавания из 57 они наблюдали нефтяные пятна на воде. Члены экспедиции сообщили об этой проблеме генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. В результате нефтяное загрязнение моря привлекло всеобщее внимание, и в 1972 году на первой конференции ООН по проблемам окружающей среды была принята "Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов".
В настоящее время легендарная лодка "Ра-2" и плот "Кон-Тики" хранятся в музее "Кон-Тики" в Осло (Норвегия). В нем также экспонируются предметы, найденные археологическими экспедициями Хейердала.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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