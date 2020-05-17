Ежегодно в третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа (International AIDS Candlelight Memorial). Впервые этот день был организован в 1983 году в Сан-Франциско (США). В 2020 году эта дата приходится на 17 мая.
ВИЧ-инфекция – это болезнь, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. ВИЧ поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям. СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.
Первые больные СПИДом были обнаружены в 1978 году в США. Большинство исследователей считает, что ВИЧ в его современном виде появился на планете не более 50 лет назад. Распространиться ему "помогла" "сексуальная революция", которая охватила страны Запада в конце 1960-х – начале 1970-х годов. В 1985 году был обнаружен вирус, заражение которым через несколько лет приводит к развитию СПИДа.
ВИЧ может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, при переливании зараженной крови, при совместном использовании зараженных игл и шприцев, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.
Особенно подвергаются риску заразиться люди, имеющие много половых партнеров, а также потребители наркотиков, которые вводят их внутривенно. Зараженная кровь, попадая в шприцы и иглы или в растворы наркотиков, обуславливает быстрое распространение ВИЧ в этой среде.
Ключевую роль в борьбе с ВИЧ выполняет своевременная диагностика этого заболевания.
Лекарства от ВИЧ не существует, но при надлежащем соблюдении предписаний антиретровирусной терапии (АРТ) прогрессирование ВИЧ в организме можно замедлить почти до полной остановки.
По данным программы ООН по борьбе со СПИДом (ЮНЭЙДС), общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составляет более 37 миллионов человек. По состоянию на конец июня 2019 года лечение в рамках антиретровирусной терапии в мире получали 24,5 миллиона человек.
По данным ВОЗ, ВИЧ унес более 32 миллионов человеческих жизней. Наиболее пораженным регионом является Африканский регион, на который приходится более двух третей от общего числа новых ВИЧ-инфекций. В то же время в мире в 2000-2018 годах число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на 37%, уровень смертности, связанной со СПИДом, снизился на 45%.
В СССР в 1988 году было выявлено порядка 30 инфицированных, и в том же году зарегистрирован первый случай смерти от СПИДа.
Для России проблема ВИЧ-инфекции является такой же острой, как и для других стран мирового сообщества. Среди граждан Российской Федерации с 1987 года выявлено более 1 миллиона случаев ВИЧ-инфекции.
По данным Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, к концу 2019 года в стране проживало 1 068 839 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, в 2019 году в России было сообщено о более чем 94,6 тысяч случаях выявления ВИЧ-инфекции, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан (на 9% меньше, чем в 2018 году). Преимущественно ВИЧ-инфекция диагностировалась в возрасте 30-50 лет.
Согласно данным Минздрава РФ, за 2019 год в РФ было выявлено более 80 тысяч новых заболеваний. Наиболее высокий уровень поражения инфекцией пришелся на возрастную группу населения от 30 до 44 лет.
Разница между данными Минздрава и Роспотребнадзора, по словам академика РАН, руководителя Федерального центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадима Покровского, объясняется тем, что Минздрав учитывает только внесенных в Федеральный регистр пациентов с ВИЧ, где содержатся данные о вставших на учет. Однако не все россияне, у которых обнаружена ВИЧ-инфекция, спешат принести документы в Центры СПИД, чтобы их включили в этот список.
По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по итогам 2019 года составил – 64,5 на 100 тысяч населения (в 2018 году – 59,74), показатель пораженности ВИЧ-инфекцией – 728,2 на 100 тысяч населения России. К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией субъектам РФ относятся Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Самарская, Оренбургская, Челябинская, ХМАО и др.
В 2019 году было протестировано на ВИЧ более 40,5 миллиона образцов крови российских граждан и более 2,5 миллиона образцов крови иностранных граждан. Общее число обследованных увеличилось на 6,9% по сравнению с 2018 годом.
В 2017 году Правительством РФ была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. В рамках реализации стратегии принимаются дополнительные меры по увеличению доступности тестирования населения и лечения больных ВИЧ-инфекцией, повышению информирования населения по вопросам профилактики заражения.
В поддержку данной стратегии с 2016 года Фонд социально-культурных инициатив при активной поддержке федеральных министерств и ведомств, религиозных и общественных объединений, а также средств массовой информации проводит Всероссийскую акцию "Стоп ВИЧ/СПИД".
В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, были отменены все массовые мероприятия и встречи.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников