День памяти умерших от СПИДа в Нью-Дели

© AP Photo / Gurinder Osan День памяти умерших от СПИДа в Нью-Дели

Ежегодно в третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа (International AIDS Candlelight Memorial). Впервые этот день был организован в 1983 году в Сан-Франциско (США). В 2020 году эта дата приходится на 17 мая.

ВИЧ-инфекция – это болезнь, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. ВИЧ поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям. СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

Первые больные СПИДом были обнаружены в 1978 году в США. Большинство исследователей считает, что ВИЧ в его современном виде появился на планете не более 50 лет назад. Распространиться ему "помогла" "сексуальная революция", которая охватила страны Запада в конце 1960-х – начале 1970-х годов. В 1985 году был обнаружен вирус, заражение которым через несколько лет приводит к развитию СПИДа.

ВИЧ может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, при переливании зараженной крови, при совместном использовании зараженных игл и шприцев, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

Особенно подвергаются риску заразиться люди, имеющие много половых партнеров, а также потребители наркотиков, которые вводят их внутривенно. Зараженная кровь, попадая в шприцы и иглы или в растворы наркотиков, обуславливает быстрое распространение ВИЧ в этой среде.

Ключевую роль в борьбе с ВИЧ выполняет своевременная диагностика этого заболевания.

Лекарства от ВИЧ не существует, но при надлежащем соблюдении предписаний антиретровирусной терапии (АРТ) прогрессирование ВИЧ в организме можно замедлить почти до полной остановки.

По данным программы ООН по борьбе со СПИДом (ЮНЭЙДС), общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составляет более 37 миллионов человек. По состоянию на конец июня 2019 года лечение в рамках антиретровирусной терапии в мире получали 24,5 миллиона человек.

По данным ВОЗ , ВИЧ унес более 32 миллионов человеческих жизней. Наиболее пораженным регионом является Африканский регион, на который приходится более двух третей от общего числа новых ВИЧ-инфекций. В то же время в мире в 2000-2018 годах число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на 37%, уровень смертности, связанной со СПИДом, снизился на 45%.

В СССР в 1988 году было выявлено порядка 30 инфицированных, и в том же году зарегистрирован первый случай смерти от СПИДа.

Для России проблема ВИЧ-инфекции является такой же острой, как и для других стран мирового сообщества. Среди граждан Российской Федерации с 1987 года выявлено более 1 миллиона случаев ВИЧ-инфекции.

По данным Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, к концу 2019 года в стране проживало 1 068 839 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, в 2019 году в России было сообщено о более чем 94,6 тысяч случаях выявления ВИЧ-инфекции, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан (на 9% меньше, чем в 2018 году). Преимущественно ВИЧ-инфекция диагностировалась в возрасте 30-50 лет.

Согласно данным Минздрава РФ, за 2019 год в РФ было выявлено более 80 тысяч новых заболеваний. Наиболее высокий уровень поражения инфекцией пришелся на возрастную группу населения от 30 до 44 лет.

Разница между данными Минздрава и Роспотребнадзора, по словам академика РАН, руководителя Федерального центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадима Покровского, объясняется тем, что Минздрав учитывает только внесенных в Федеральный регистр пациентов с ВИЧ, где содержатся данные о вставших на учет. Однако не все россияне, у которых обнаружена ВИЧ-инфекция, спешат принести документы в Центры СПИД, чтобы их включили в этот список.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по итогам 2019 года составил – 64,5 на 100 тысяч населения (в 2018 году – 59,74), показатель пораженности ВИЧ-инфекцией – 728,2 на 100 тысяч населения России. К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией субъектам РФ относятся Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Самарская, Оренбургская, Челябинская, ХМАО и др.

В 2019 году было протестировано на ВИЧ более 40,5 миллиона образцов крови российских граждан и более 2,5 миллиона образцов крови иностранных граждан. Общее число обследованных увеличилось на 6,9% по сравнению с 2018 годом.

В 2017 году Правительством РФ была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. В рамках реализации стратегии принимаются дополнительные меры по увеличению доступности тестирования населения и лечения больных ВИЧ-инфекцией, повышению информирования населения по вопросам профилактики заражения.

В поддержку данной стратегии с 2016 года Фонд социально-культурных инициатив при активной поддержке федеральных министерств и ведомств, религиозных и общественных объединений, а также средств массовой информации проводит Всероссийскую акцию "Стоп ВИЧ/СПИД ".

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, были отменены все массовые мероприятия и встречи.