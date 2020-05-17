В Тюмени создадут агроробот-беспилотник

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ученые Тюменского индустриального университета работают над созданием роботизированного комплекса для анализа почв. Беспилотный агроробот будет способен брать пробы грунта, определять кислотность, влажность и содержание азота в почве. Об этом сообщил департамент образования и науки Тюменской области.

Полученные на больших площадях сельскохозяйственных угодий данные помогут сформировать точную электронную карту местности и определить характеристики грунта. В результате перед посадкой в почву будут вноситься удобрения, подходящие для определенного участка. Это позволит, как считают разработчики, повысить урожайность на 40% и снизить затраты на удобрения.

По словам ученых, запрос на создание агроробота-беспилотника поступил от Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Кроме того, в планах тюменских специалистов на базе этого изобретения создать серию технологических решений для дорожных и промышленных нужд.