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2020-05-17T12:51
https://ria.ru/20200517/1571433933.html
В Тюмени создадут агроробот-беспилотник
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РИА Новости

В Тюмени создадут агроробот-беспилотник

08:00 17.05.2020 (обновлено: 12:51 17.05.2020)
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© РИА Новости / Антон ПодгайкоКультиваторы вспахивают поле для посадки подсолнечника
Культиваторы вспахивают поле для посадки подсолнечника
© РИА Новости / Антон Подгайко
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ученые Тюменского индустриального университета работают над созданием роботизированного комплекса для анализа почв. Беспилотный агроробот будет способен брать пробы грунта, определять кислотность, влажность и содержание азота в почве. Об этом сообщил департамент образования и науки Тюменской области.
Полученные на больших площадях сельскохозяйственных угодий данные помогут сформировать точную электронную карту местности и определить характеристики грунта. В результате перед посадкой в почву будут вноситься удобрения, подходящие для определенного участка. Это позволит, как считают разработчики, повысить урожайность на 40% и снизить затраты на удобрения.
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По словам ученых, запрос на создание агроробота-беспилотника поступил от Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Кроме того, в планах тюменских специалистов на базе этого изобретения создать серию технологических решений для дорожных и промышленных нужд.
Тюменский проект стал участником всероссийского конкурса технологических стартапов "Криптонит Startup Challenge".
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Хорошие новостиХорошие новостиТюменская область
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