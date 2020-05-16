В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в субботу в результате обстрела со стороны ВС Украины подконтрольного республике села Березовское, была повреждена высоковольтная линия, питавшая Алчевский металлургический комбинат.
"Противник продолжает вести огонь по территории республики. На этот раз боевики 93 бригады открыли огонь из вооружения БМП-1 и БМП-2 в направлении населенного пункта Донецкий. С прискорбием сообщаем, что в результате подлого акта агрессии со стороны украинских боевиков, защищая граждан республики, трагически погиб военнослужащий Народной милиции", - сказал Осадчий.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и предупредил командование украинских силовиков, что за все обстрелы виновные лица понесут наказание. "На все противоправные выходки, вышедших из-под контроля боевиков, Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ", - подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.
Осадчий призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать нарушение перемирия, повлекший за собой гибель сотрудника Народной милиции, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокаций на линии боевого соприкосновения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.