В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

По детям бьют намеренно. В ВСУ признались, как выбирают цели в Донбассе

По детям бьют намеренно. В ВСУ признались, как выбирают цели в Донбассе

"Противник продолжает вести огонь по территории республики. На этот раз боевики 93 бригады открыли огонь из вооружения БМП-1 и БМП-2 в направлении населенного пункта Донецкий. С прискорбием сообщаем, что в результате подлого акта агрессии со стороны украинских боевиков, защищая граждан республики, трагически погиб военнослужащий Народной милиции", - сказал Осадчий.