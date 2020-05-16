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2020-05-16T23:52
https://ria.ru/20200516/1571562910.html
В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

23:52 16.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в субботу в результате обстрела со стороны ВС Украины подконтрольного республике села Березовское, была повреждена высоковольтная линия, питавшая Алчевский металлургический комбинат.
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"Противник продолжает вести огонь по территории республики. На этот раз боевики 93 бригады открыли огонь из вооружения БМП-1 и БМП-2 в направлении населенного пункта Донецкий. С прискорбием сообщаем, что в результате подлого акта агрессии со стороны украинских боевиков, защищая граждан республики, трагически погиб военнослужащий Народной милиции", - сказал Осадчий.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и предупредил командование украинских силовиков, что за все обстрелы виновные лица понесут наказание. "На все противоправные выходки, вышедших из-под контроля боевиков, Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ", - подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.
Осадчий призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать нарушение перемирия, повлекший за собой гибель сотрудника Народной милиции, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокаций на линии боевого соприкосновения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинскВ мире
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