Вятская епархия опубликовала расписание Великорецкого крестного хода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Молебны у Великорецкой чудотворной иконы состоятся в Трифоновом монастыре в Кирове и в пяти селах по пути крестного хода с 3 по 8 июня, сообщается в расписании торжественного шествия, опубликованном на Молебны у Великорецкой чудотворной иконы состоятся в Трифоновом монастыре в Кирове и в пяти селах по пути крестного хода с 3 по 8 июня, сообщается в расписании торжественного шествия, опубликованном на сайте Вятской епархии.

Традиционный крестный ход с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца в Кировской области в этом году из-за пандемии коронавируса будет проходить без паломников. Чудотворную икону будут перевозить из Трифонова монастыря в село Великорецкое на автомобиле в сопровождении духовенства. Верующие смогут поклониться иконе на стоянках крестного хода во время молебнов, которые будут проходить на улице с соблюдением необходимых мер эпидемической безопасности.

"Утром 3 июня состоится божественная литургия на соборной площади Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря города Кирова, откуда крестный ход направится в Троицкую церковь. В 18.00 запланирован выезд крестного хода в село Бобино, где в 19.00 состоится молебен", - сообщается на сайте Вятской епархии.

Четвертого июня крестный ход направится в село Загарье, где в 10.00 пройдет молебен. В 17.00 молебен состоится в селе Монастырское.

"Пятого июня в 9.00 запланирована встреча крестного хода в Великорецком Подворье. В 17.00 начнется Всенощное бдение на берегу реки Великой и перед Никольским храмом. 6 июня в 12.00 состоится крестный ход на источник и освящение воды на источнике и на реке Великой В 13.00 икону чудотворную икону перенесут на площадку перед Никольским храмом Великорецкого Подворья, где с 14.00 будут проходить молебны", - говорится в сообщении.

Седьмого июня, в День Святой Троицы, в 12.00 крестный ход отправится в село Медяны, в 18.00 крестный ход встретят в поселке Мурыгино, где состоится очередной молебен. Утром 8 июня крестный ход отправится в Киров, где в 11.00 его встретят в Свято-Успенском кафедральном соборе Трифонова мужского монастыря.

Митрополит Вятский и Слободской Марк порекомендовал людям, которые хотели бы приехать на Великорецкий крестный ход, "воздержаться от этого намерения в этом году". Также он посоветовал верующим "не прикладываться к иконе, а свое внутреннее устремление выражать в поклонах".