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2020-05-16T23:25
https://ria.ru/20200516/1571562656.html
Посольство России указало постпреду США на искажение исторических фактов
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РИА Новости

Посольство России указало постпреду США на искажение исторических фактов

23:25 16.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне указало на ошибку постоянного представителя США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора, опубликовавшего фотографию из гетто в Польше с неверной к ней подписью - о депортации крымских татар в 1944 году.
В российской дипмиссии сделали репост со страницы Гилмора в Twitter, где он разместил фотографию из Музея памяти жертв Холокоста "Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942-44". Однако Гилмор использовал этот снимок для иллюстрации своей записи о депортации крымских татар из Крыма.
"Очень плохая и провальная идея использовать тактику украинской дипломатии", - заявили в посольстве России в США в репосте на твит Гилмора.
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Джеймс Гилмор (бывший губернатор штата Вирджиния)ОБСЕЛодзьВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Блаблабла......
16 мая, 23:36
Егор Титов
1800500
Хочется в ответ на американское увидеть фото из резервации индейцев, на которых сенаторы снимают скальпы с индейцев
17 мая, 03:14
Covid короновирусович
1810000
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