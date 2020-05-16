Посольство России указало постпреду США на искажение исторических фактов

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне указало на ошибку постоянного представителя США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора, опубликовавшего фотографию из гетто в Польше с неверной к ней подписью - о депортации крымских татар в 1944 году.
В российской дипмиссии сделали репост со страницы Гилмора в Twitter, где он разместил фотографию из Музея памяти жертв Холокоста "Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942-44". Однако Гилмор использовал этот снимок для иллюстрации своей записи о депортации крымских татар из Крыма.
"Очень плохая и провальная идея использовать тактику украинской дипломатии", - заявили в посольстве России в США в репосте на твит Гилмора.