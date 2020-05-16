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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T23:20
https://ria.ru/20200516/1571562540.html
В Эстонии одобрили отмену режима ЧП с 18 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525440_0:284:3076:2014_1036x0_80_0_0_ec75d5b351a0fc50156be1f838762422.jpg
РИА Новости

В Эстонии одобрили отмену режима ЧП с 18 мая

23:20 16.05.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая - РИА Новости. Правительство Эстонии на электронном заседании в субботу одобрило отмену режима чрезвычайного положения с 18 мая, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Правительство решило завершить чрезвычайное положение, руководствуясь тем, что распространение вызывающего заболевание COVID-19 вируса в Эстонии пошло на спад, что подтверждают как консультирующий правительство ученый совет по борьбе с COVID-19, так и департамент здоровья Эстонии", - говорится в сообщении.
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Кабмин отмечает, что ограничения, введенные во время чрезвычайного положения, будут смягчаться постепенно. Продолжит действовать главное ограничение на передвижение - так называемое правило 2+2, которое разрешает находиться в общественном месте не более чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра.
"Благодаря разумному и ответственному поведению наших людей, в Эстонии стало возможным завершить чрезвычайное положение. Наши совместные усилия позволяют нам вернуться к обычному укладу жизни. Вместе с тем мы должны сохранять бдительность, чтобы и в дальнейшем не потерять контроль над распространением вируса. Это означает, что чрезвычайное положение закончится, но некоторые ограничения продолжат действовать", - заявил премьер-министр Юри Ратас.
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Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта ввело в стране чрезвычайное положение, которое должно было действовать до 1 мая. Позднее кабинет министров продлил режим ЧП до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1770 человек, за время пандемии скончались 63 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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