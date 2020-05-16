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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T03:31
https://ria.ru/20200516/1571562339.html
В Москве от коронавируса умер 71 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543421_0:0:2906:1635_1036x0_80_0_0_02fa3252721acce5573d8d9c299ee7fd.jpg
РИА Новости

В Москве от коронавируса умер 71 человек

23:07 16.05.2020 (обновлено: 03:31 17.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве за сутки, заявили в столичном оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 74 умерших. Общее число жертв коронавируса в Москве превысило 1,5 тысячи человек.
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Оперативный штаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
США занимают первое место по количеству жертв инфекции — более 87 тысяч человек. Далее идут Великобритания, Италия, Франция и Испания.
В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, выздоровели 63 166 пациентов. Проведено более 6,6 миллиона тестов. За последние сутки выявлено 9200 новых случаев, из них почти 45% — без симптомов.
На этой неделе президент России Владимир Путин объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней заканчивается 12 мая. Решение об ослаблении карантинных мер в каждом из регионов остается за местными властями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
Популярные комментарии
Это все большая , мировая афера
16 мая, 23:59
АНАлексей Некрасов
900016
Где эти все которые называли коронавирус обычной пневмонией и утверждали, что ношение масок не приносит пользы? Всех уволить и лишить доступ к бюджетным средств. А потом кто-то покупает фирму по производству масок!
16 мая, 23:31
Evgeny Lepihin
400008
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