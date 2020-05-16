В Москве от коронавируса умер 71 человек

Врач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве за сутки, заявили в столичном оперативном штабе.

Накануне сообщалось о 74 умерших. Общее число жертв коронавируса в Москве превысило 1,5 тысячи человек.

Оперативный штаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.

США занимают первое место по количеству жертв инфекции — более 87 тысяч человек. Далее идут Великобритания, Италия, Франция и Испания.

В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, выздоровели 63 166 пациентов. Проведено более 6,6 миллиона тестов. За последние сутки выявлено 9200 новых случаев, из них почти 45% — без симптомов.

На этой неделе президент России Владимир Путин объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней заканчивается 12 мая. Решение об ослаблении карантинных мер в каждом из регионов остается за местными властями.