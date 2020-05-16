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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-16T23:00
https://ria.ru/20200516/1571562001.html
В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403725_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3c375780b9a3b7c8766d81914570a1ee.jpg
РИА Новости

В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию

22:50 16.05.2020 (обновлено: 23:00 16.05.2020)
4467
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Новую дату голосования по поправкам в конституцию определит президент России Владимир Путин, избирательная система РФ находится в состоянии готовности, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Как сообщил председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты (ОП) Москвы Алексей Венедиктов, в качестве предполагаемой новой даты голосования называется 24 июня.
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
15 мая, 18:33Голосование по поправкам в Конституцию
Полпред рассказал, когда может состояться голосование по Конституции

ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России В.В. Путин. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Николай Булаев
заместитель председателя ЦИК
285001885
Обсудить 14
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияНиколай БулаевКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Скорее бы уже проголосовать ЗА поправки. А кто не будет голосовать, тот плохой человек и не хочет видеть Россию сильной и суверенной страной.
16 мая, 23:13
Серёга- РУ
124002538
Я пенсионерка и голосовать не буду, так-как никакие поправки в конституцию не прибавят мне нищенскую пенсию и не поем я натуральной, качественной еды, а как-бы хотелось.
16 мая, 23:09
Елена Снегирева
41011013
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