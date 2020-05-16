Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T22:41
https://ria.ru/20200516/1571561856.html
Эксперт обвинил власти США в медленной реакции на ситуацию с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571139371_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_fb94ef4f6edf5e5ff4e3abdfa540c790.jpg
РИА Новости

Эксперт обвинил власти США в медленной реакции на ситуацию с COVID-19

22:37 16.05.2020 (обновлено: 22:41 16.05.2020)
737
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 16 мая - РИА Новости. Реакция властей США в борьбе с пандемией коронавируса в целом по стране и в частности в домах престарелых была слишком медленной, в результате их пациенты стали наиболее уязвимы к инфекции, заявил исполнительный директор американской общественной коалиции долгосрочного ухода Ричард Дж. Моллот.
"Государство могло снизить уровень риска для пациентов домов престарелых. К сожалению, федеральное правительство своего рода проигнорировало некоторые знаки того, что происходит, и в целом реагировало очень и очень медленно в целом, и на ситуацию в домах престарелых особенно", - заявил Моллот в интервью RT.
Чипсы
Вчера, 13:07Распространение нового коронавируса
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом через пачку чипсов
"В домах престарелых в некоторых штатах представлено 30-50% уровня смертности в этом штате, а население домов престарелых составляет всего 1% от общего населения, то можно увидеть, что наши февральские страхи подтвердились. Я думаю, что гораздо большее должно было быть сделано для подготовки домов престарелых, для расширения их штата не только при пандемии, но и за несколько лет до нее" , - сказал он.
США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом и летальных исходов. За последние сутки было подтверждено свыше 27 тысяч случаев заражения COVID-19, жертвами стали 1779 человек. В общей сложности, согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США выявлено более 1,41 миллиона зараженных и свыше 85,9 тысячи смертей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Анализ на коронавирус
Вчера, 19:51Распространение нового коронавируса
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
1310401
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗСШАВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии считает снятие ограничений по COVID-19 просчитанным риском
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство России указало постпреду США на искажение исторических фактов
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Во Франции призвали страны ЕС согласованно открывать границы
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В Москве от коронавируса умер 71 человек
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек
Актриса Мария Горбань (справа)
"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Отдыхающие в одном из парков Милана
Театры и кино в Италии откроются с 15 июня
Пункт пропуска на границе Италии и Словении
Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию
Клуб зимнего плавания в Красноярске
В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
Польская полиция
Польская полиция применила слезоточивый газ на протесте предпринимателей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Профессор из США спрогнозировал рост разводов из-за пандемии COVID-19
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
Лента новостейМолния