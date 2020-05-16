Эксперт обвинил власти США в медленной реакции на ситуацию с COVID-19

"В домах престарелых в некоторых штатах представлено 30-50% уровня смертности в этом штате, а население домов престарелых составляет всего 1% от общего населения, то можно увидеть, что наши февральские страхи подтвердились. Я думаю, что гораздо большее должно было быть сделано для подготовки домов престарелых, для расширения их штата не только при пандемии, но и за несколько лет до нее" , - сказал он.