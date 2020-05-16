Эксперт обвинил власти США в медленной реакции на ситуацию с COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая - РИА Новости. Реакция властей США в борьбе с пандемией коронавируса в целом по стране и в частности в домах престарелых была слишком медленной, в результате их пациенты стали наиболее уязвимы к инфекции, заявил исполнительный директор американской общественной коалиции долгосрочного ухода Ричард Дж. Моллот.
"Государство могло снизить уровень риска для пациентов домов престарелых. К сожалению, федеральное правительство своего рода проигнорировало некоторые знаки того, что происходит, и в целом реагировало очень и очень медленно в целом, и на ситуацию в домах престарелых особенно", - заявил Моллот в интервью RT.
"В домах престарелых в некоторых штатах представлено 30-50% уровня смертности в этом штате, а население домов престарелых составляет всего 1% от общего населения, то можно увидеть, что наши февральские страхи подтвердились. Я думаю, что гораздо большее должно было быть сделано для подготовки домов престарелых, для расширения их штата не только при пандемии, но и за несколько лет до нее" , - сказал он.
США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом и летальных исходов. За последние сутки было подтверждено свыше 27 тысяч случаев заражения COVID-19, жертвами стали 1779 человек. В общей сложности, согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США выявлено более 1,41 миллиона зараженных и свыше 85,9 тысячи смертей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
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