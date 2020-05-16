Премьер Италии считает снятие ограничений по COVID-19 просчитанным риском

РИМ, 16 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Италия , снимая с 18 мая очередную часть ограничений из-за коронавируса, идет на просчитанный риск, понимая, что число заражений может вновь возрасти, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте

"Данные эпидемиологической кривой обнадеживают и подтверждают, что коллективные усилия дали результаты. Мы в состоянии пройти "фазу два" с чувством доверия и ответственности. Мы сталкиваемся с присчитанным риском, осознавая, что эпидемиологическая кривая может снова возрасти", - сказал он на пресс-конференции в субботу вечером.

По его словам, в подобных обстоятельства при необходимости власти смогут проводить точечные меры для конкретных места и случаев.

Конте подтвердил, что с 18 мая передвижение людей внутри регионов не будет подвергаться каким-либо ограничениям. Ранее для этого было необходимо заполнение специального документа с указанием неотложных обстоятельств.

"Мы должны принять этот риск, иначе мы никогда не сможем восстановиться", - подчеркнул премьер.

Говоря о снятых ограничениях, итальянский премьер подчеркнул, что несмотря на возможность навещать друзей и совершать поездки на море и по городу, остаются под запретом массовые скопления людей.

"В этих обстоятельствах необходимо будет соблюдать расстояние в один метр. Мы просим носить с собой маску, которую надо надевать в определенных местах. Мы рекомендуем надевать ее в закрытых помещениях", - сказал Конте.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.