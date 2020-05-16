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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T22:33
https://ria.ru/20200516/1571561758.html
Премьер Италии считает снятие ограничений по COVID-19 просчитанным риском
https://cdn22.img.ria.ru/images/155770/69/1557706911_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_9ef4ee12a87997e9b27018b93d9b69f6.jpg
РИА Новости

Премьер Италии считает снятие ограничений по COVID-19 просчитанным риском

22:33 16.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
РИМ, 16 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Италия, снимая с 18 мая очередную часть ограничений из-за коронавируса, идет на просчитанный риск, понимая, что число заражений может вновь возрасти, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
"Данные эпидемиологической кривой обнадеживают и подтверждают, что коллективные усилия дали результаты. Мы в состоянии пройти "фазу два" с чувством доверия и ответственности. Мы сталкиваемся с присчитанным риском, осознавая, что эпидемиологическая кривая может снова возрасти", - сказал он на пресс-конференции в субботу вечером.
По его словам, в подобных обстоятельства при необходимости власти смогут проводить точечные меры для конкретных места и случаев.
Конте подтвердил, что с 18 мая передвижение людей внутри регионов не будет подвергаться каким-либо ограничениям. Ранее для этого было необходимо заполнение специального документа с указанием неотложных обстоятельств.
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"Мы должны принять этот риск, иначе мы никогда не сможем восстановиться", - подчеркнул премьер.
Говоря о снятых ограничениях, итальянский премьер подчеркнул, что несмотря на возможность навещать друзей и совершать поездки на море и по городу, остаются под запретом массовые скопления людей.
"В этих обстоятельствах необходимо будет соблюдать расстояние в один метр. Мы просим носить с собой маску, которую надо надевать в определенных местах. Мы рекомендуем надевать ее в закрытых помещениях", - сказал Конте.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джузеппе КонтеВОЗИталияВ мире
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