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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T22:19
https://ria.ru/20200516/1571561564.html
Число болеющих COVID-19 работников "АвтоВАЗа" выросло до 11 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

Число болеющих COVID-19 работников "АвтоВАЗа" выросло до 11 человек

22:19 16.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Число болеющих коронавирусом работников "АвтоВАЗа" выросло до 11, сообщил в субботу официальный профсоюз завода.
Ранее в мае профсоюз проинформировал, что коронавирусом болеют семь сотрудников завода. В марте также сообщалось, что COVID-19 был подтвержден у двоих работников, они уже выздоровели.
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"Инфицированных сотрудников завода – 11. Количество вазовцев, находящихся в изоляции на карантине, – 14 человек (из них двое в Москве)", - говорится в сообщении, размещенном в группе профсоюза в социальной сети "ВКонтакте".
"АвтоВАЗ" возобновит производство автомобилей 18 мая после приостановки, которая действовала с 29 апреля по 17 мая, в том числе из-за праздников и корпоративного отпуска. Ранее, 13 апреля, компания возобновила работу после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ. С 29 июня "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России.
Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти - "АвтоВАЗ" и в Ижевске - "Лада Ижевск".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТольяттиИжевскОбщество
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