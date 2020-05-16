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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T22:15
https://ria.ru/20200516/1571561515.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565270556_0:112:3152:1885_1036x0_80_0_0_08bb7404c17050f71a6f634107bb6702.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек

22:15 16.05.2020
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© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
© AP Photo / Martin Meissner
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 300 тысяч, зарегистрировано более 4,4 миллиона случаев заражения, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 86 827 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 4940 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 425 485, количество летальных исходов - 302 059. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 1 909 483.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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