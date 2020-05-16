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2020-05-16T23:06
https://ria.ru/20200516/1571561457.html
Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570583328_0:69:2978:1744_1036x0_80_0_0_2e501bb1e2c2f033f0dd292efad1449b.jpg
РИА Новости

Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС

22:10 16.05.2020 (обновлено: 23:06 16.05.2020)
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© REUTERS / Borut ZivulovicПункт пропуска на границе Италии и Словении
Пункт пропуска на границе Италии и Словении
© REUTERS / Borut Zivulovic
РИМ, 16 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Италия восстановит режим свободного передвижения со странами ЕС с 3 июня, подтвердил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
"С 18 мая из одного региона (Италии)в другой можно перемещаться по уже известным причинам, в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях. Этот режим межрегионального сообщения продлится до 3 июня", - сказал он в ходе специальной пресс-конференции, на которой объявил о снятии очередной части ограничительных мер.
По его словам, по мере приближения к этой дате правительство и эксперты оценят, насколько можно будет обеспечить свободное перемещение по всей территории Италии.
"С 3 июня станет возможным передвижение внутри Европейского союза без обязательства проходить карантин для тех, кто прибывает в Италию. Это создаст предпосылки для восстановления туризма", - сказал Конте.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джузеппе КонтеИталияВ мире
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