Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС

РИМ, 16 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Италия восстановит режим свободного передвижения со странами ЕС с 3 июня, подтвердил премьер-министр страны Джузеппе Конте

"С 18 мая из одного региона (Италии)в другой можно перемещаться по уже известным причинам, в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях. Этот режим межрегионального сообщения продлится до 3 июня", - сказал он в ходе специальной пресс-конференции, на которой объявил о снятии очередной части ограничительных мер.

По его словам, по мере приближения к этой дате правительство и эксперты оценят, насколько можно будет обеспечить свободное перемещение по всей территории Италии.

"С 3 июня станет возможным передвижение внутри Европейского союза без обязательства проходить карантин для тех, кто прибывает в Италию. Это создаст предпосылки для восстановления туризма", - сказал Конте.