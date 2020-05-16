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2020-05-16T22:08
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Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе
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РИА Новости

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе

22:08 16.05.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.
По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Он также отметил, что российская военная полиция продолжила патрулирование в Алеппо и Хасеке.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Центр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)ТурцияВ мире
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