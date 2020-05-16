В Италии 18 мая откроют рестораны и парикмахерские

Люди на площади у замка Сфорца в Милане

РИМ, 16 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Италия с понедельника снимет новую часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте

"Что касается социальной и экономической деятельности, с 18 мая открываются магазины розничной торговли, например, одежды и многие другие; все заведения, связанные с уходом за собой: парикмахерские, салоны красоты. Откроются рестораны, бары, пиццерии, кондитерские и кафе-мороженое", — сказал он в ходе пресс-конференции.

При этом, по словам Конте, региональные власти должны сохранять ситуацию под контролем и принять протоколы безопасности для сдерживания эпидемии.

С понедельника возобновляются футбольные тренировки и открываются музеи, с 25 мая заработают тренажерные залы и спортивные центры. С 15 июня откроются театры и кино.

Ранее глава МИД Италии Луиджи ди Майо сообщил, что страна снимет ограничения на въезд и выезд с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза . Минувшей ночью Совет министров Италии по завершении длительного заседания объявил об отмене запретов на передвижение по стране.

В коммюнике по итогам встречи говорится, что государство или регионы могут принять новые ограничительные меры в отношении конкретного района, где будет наблюдаться ухудшение ситуации с заражениями.

Ситуация с коронавирусом в Италии

Италия существенно ограничила перемещение между областями и внутри них с введением карантина в середине марта. Поездки были возможны только в экстренных ситуациях. С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в границах одного региона.

Италия занимает третье место в мире по количеству смертей от коронавируса. Согласно последним официальным данным, по состоянию на среду общее число случаев заражения на Апеннинах превысило 223 тысячи, свыше 120 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 31 610 человек.

В среду число выздоровевших впервые превысило половину от общего числа заражений. В пятницу общее количество случаев выросло на 789, что стало одним из самых низких приростов с начала эпидемии.