Польская полиция применила слезоточивый газ на протесте предпринимателей

ВАРШАВА, 16 мая — РИА Новости. Польская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста предпринимателей на Замковой площади в Польская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста предпринимателей на Замковой площади в Варшаве

Демонстранты требовали финансовой поддержки от правительства для компенсации убытков, понесенных в период эпидемии коронавируса. Полицейские призывали собравшихся разойтись, так как их акция являлась незаконной.

По данным полиции, газ и физическую силу в отношении протестующих применили после того, как они стали нападать на блюстителей порядка.

"К сожалению, мы столкнулись с агрессией в отношении полиции", — сообщает Варшавская полицейская комендатура в твиттере

"В связи с нападением на сотрудников были использованы меры прямого принуждения в виде газа и физической силы", — сообщил журналистам представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак.

По данным Минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие COVID-19 у 334 человек. Общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии составило 18 184.

За сутки от инфекции скончались 19 человек. С начала эпидемии зафиксировано 912 летальных исходов.