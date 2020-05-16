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2020-05-16T22:50
https://ria.ru/20200516/1571561198.html
Польская полиция применила слезоточивый газ на протесте предпринимателей
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РИА Новости

Польская полиция применила слезоточивый газ на протесте предпринимателей

21:44 16.05.2020 (обновлено: 22:50 16.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПольская полиция
Польская полиция
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВАРШАВА, 16 мая — РИА Новости. Польская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста предпринимателей на Замковой площади в Варшаве.
Демонстранты требовали финансовой поддержки от правительства для компенсации убытков, понесенных в период эпидемии коронавируса. Полицейские призывали собравшихся разойтись, так как их акция являлась незаконной.
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По данным полиции, газ и физическую силу в отношении протестующих применили после того, как они стали нападать на блюстителей порядка.
"К сожалению, мы столкнулись с агрессией в отношении полиции", — сообщает Варшавская полицейская комендатура в твиттере.
"В связи с нападением на сотрудников были использованы меры прямого принуждения в виде газа и физической силы", — сообщил журналистам представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак.
По данным Минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие COVID-19 у 334 человек. Общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии составило 18 184.
За сутки от инфекции скончались 19 человек. С начала эпидемии зафиксировано 912 летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПольшаВаршаваВ мире
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