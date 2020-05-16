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2020-05-16T23:41
https://ria.ru/20200516/1571560960.html
"Укртранснафта" заявила о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба"
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РИА Новости

"Укртранснафта" заявила о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба"

21:20 16.05.2020 (обновлено: 23:41 16.05.2020)
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© Фото : сайт компании "Укртранснафта"Объект компании "Укртранснафта"
Объект компании Укртранснафта
© Фото : сайт компании "Укртранснафта"
КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. "Укртранснафта" сообщила о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба" во Львовской области.
"Шестнадцатого мая работники безопасности АО "Укртранснафта" обнаружили злонамеренное повреждение магистрального нефтепровода "Дружба" во Львовской области. Специалисты компании сразу же заявили о "находке" в правоохранительные органы. По факту совершения правонарушения открыто уголовное дело", — говорится в сообщении компании в фейсбуке.
Также отмечается, что на месте повреждения трубы обнаружен отвод для несанкционированного отбора нефти длиной более 250 метров.
Аварийно-восстановительная бригада компании оперативно ликвидировала злонамеренное повреждение нефтепровода. "Дружба" работает в обычном режиме и продолжает обеспечивать перекачку нефти для нужд европейских НПЗ.
В пресс-службе напомнили, что в течение прошлого года "Укртранснафта" ликвидировала более двух десятков незаконных врезок, большая часть из которых приходится именно на магистральный нефтепровод "Дружба".
Объект компании Укртранснафта
3 декабря 2019, 20:11Сказано в эфире
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УкртранснафтаЛьвовская областьВ мире
Популярные комментарии
Кто бы сомневался что именно во Львовской :D
16 мая, 21:28
IKIvan K
1810100
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