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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T21:20
https://ria.ru/20200516/1571560929.html
В Ирландии впервые с марта за сутки выявили менее ста случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Ирландии впервые с марта за сутки выявили менее ста случаев COVID-19

21:20 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Медики в Ирландии выявили 92 случая заражения коронавирусом нового типа за сутки, такой результат фиксируется впервые с 18 марта, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По данным ведомства, накануне было выявлено 129 случаев заражения, в течение всего апреля медики каждый день выявляли несколько сотен зараженных коронавирусом.
Минздрав указывает также, что в Ирландии за сутки скончались 15 человек с коронавирусом, всего зафиксировано 1533 летальных исхода. В общей сложности COVID-19 заболели 24 048 человек.
В пятницу премьер-министр республики Лео Варадкар заявил, что Ирландия в понедельник приступит к первой фазе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
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С понедельника жителям Ирландии рекомендовано выходить из дома, только если они идут на работу (в случае, если невозможна дистанционная работа), за покупками необходимых товаров, для занятий спортом не дальше пяти километров от дома, по медицинским причинам или для встречи с друзьями и семьей в группах менее четырех человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Лео ВарадкарКоронавирусыИрландияВ мире
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