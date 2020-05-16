В Ирландии впервые с марта за сутки выявили менее ста случаев COVID-19

По данным ведомства, накануне было выявлено 129 случаев заражения, в течение всего апреля медики каждый день выявляли несколько сотен зараженных коронавирусом.

Минздрав указывает также, что в Ирландии за сутки скончались 15 человек с коронавирусом, всего зафиксировано 1533 летальных исхода. В общей сложности COVID-19 заболели 24 048 человек.

С понедельника жителям Ирландии рекомендовано выходить из дома, только если они идут на работу (в случае, если невозможна дистанционная работа), за покупками необходимых товаров, для занятий спортом не дальше пяти километров от дома, по медицинским причинам или для встречи с друзьями и семьей в группах менее четырех человек.