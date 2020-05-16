В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом

"У нас много заболевших, более 50 человек... есть один подтвержденный случай гибели медработника, это достаточно молодая женщина, она была беременна и этим было обусловлено тяжелое течение коронавируса", - сказал министр. Он отметил, что несмотря на усилия коллег спасти женщину не удалось.