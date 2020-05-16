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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T21:26
https://ria.ru/20200516/1571560829.html
В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569236362_0:38:3040:1747_1036x0_80_0_0_624ac450021cd40c366694a121ca6af6.jpg
РИА Новости

В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру

21:14 16.05.2020 (обновлено: 21:26 16.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень летальности в России от коронавируса в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом.
"Так почему в России столь низкий уровень смертности от коронавируса и почему если результат борьбы с этой заразой у нас впечатляет, то у других это вызывает лишь приступы ревности?" — сказал в анонсе передачи "Вести недели" в эфире телеканала "Россия 1" ее ведущий Дмитрий Киселев.
"Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом", — отметила Голикова в том же анонсе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий КиселевОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна Голикова
Популярные комментарии
Как обычно, страна чудес
16 мая, 21:57
Alexandr  
91000012
Хватит хвастать! Три с половиной месяца назад радостно кричали, что у нас нет ковида-сегодня на втором месте в мире по заражаемости. Просто мы, как обычно, отстаём - эпидемия к нам пришла позже, не вылежали ещё тяжелобольные под ИВЛами! Смертность в ближайшие дни будет только расти, даже если заражаемость будет держаться на уровне 9-10 тысяч: редко кто умирает на третий-четвёртый день болезни, в основном на третью-четвёртую неделю. Молиться надо и соблюдать самоизоляцию, а не хвастаться: беда эта общая, по всем ударила и продолжает бить, и здесь хвалиться неуместно.
16 мая, 22:18
Руслан Тлеуж
1201008
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