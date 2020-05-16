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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T21:01
https://ria.ru/20200516/1571560659.html
В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом с начала суток
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150005_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_6c3a9bec0e715678022e146d7b63ff96.jpg
РИА Новости

В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом с начала суток

21:01 16.05.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаПункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Всего два новых случая заражения коронавирусом в Израиле выявлены в субботу, общее число инфицированных достигло 16 608, один пациент с COVID-19 в субботу умер, общее число умерших составило 268, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно субботней вечерней сводке минздрава, в Израиле коронавирусом больны 3 485 (-34) человек, 59 из них в тяжелом состоянии, 49 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. Всего вылечились 12 855 человек.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновится учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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