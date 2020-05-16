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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T20:44
https://ria.ru/20200516/1571560266.html
Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих

20:38 16.05.2020 (обновлено: 20:44 16.05.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1622 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1216 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что 15 мая коронавирус был выявлен также у 1622 российских военных.
"По состоянию на 16 мая... в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1622 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 364 человек; в изоляторах по месту службы – 546 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 19 человек; изолированы на дому – 693 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии, девять - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровели 721 человек.
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"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 1216 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 250 человека; в изоляторах по месту службы – 807 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 33 человека; изолированы на дому – 126 человек", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлены 18 человек с коронавирусом, выздоровели 290.
"Инфицированных среди гражданского персонала ВС РФ – 390 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 47 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 53 человека, изолированы на дому – 288 человек, в изоляторах – два человека", - сообщает министерство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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