В Армении винодельческий центр закрыли на карантин

ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Власти Власти Армении в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией закрыли на карантин село Арени в Вайоц-Дзорской области (в 120 километрах южнее Еревана ), считающееся одним из винодельческих центров страны, говорится в приказе вице-премьера Тиграна Авиняна, занимающего должность коменданта республики в период чрезвычайного положения.

Согласно документу, размещенному в субботу на сайте правительства, запрещены въезды и выезды граждан и транспортных средств, за исключением поставок предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств, горючего. Сельскохозяйственные работы разрешены лишь при наличии у фермеров специального пропуска, выдаваемого областной администрацией. Проходящие через Арени участки межгосударственной автотрассы и дороги, ведущей в село Хачик, открыты для транспортных средств, однако водители должны проезжать закрытый на карантин населенный пункт без остановки.

Ограничение действуют до 26 мая включительно. Жителям Арени разрешается въезд в село до 8.00 (07.00 мск) 17 мая. Полиции и Службе нацбезопасности поручено установить пропускные пункты и пункты досмотра на въездах в село.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 4283 случая заражения, 55 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф