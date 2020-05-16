В Крыму с 18 мая возобновят пригородное ж/д сообщение

Ранее пригородное сообщение было сведено к минимуму – до двух оборотных рейсов между основными городами Крыма утром и вечером. Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике с 18 мая отменяется, власти рекомендуют гражданам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, а также разрешают начать работу многим предприятиям при соблюдении режима безопасности.