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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T21:02
https://ria.ru/20200516/1571559810.html
В Крыму с 18 мая возобновят пригородное ж/д сообщение
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571560482_0:431:1200:1106_1036x0_80_0_0_c46ffa7b099a9a8ad5c224c71fa5daa5.jpg
РИА Новости

В Крыму с 18 мая возобновят пригородное ж/д сообщение

20:23 16.05.2020 (обновлено: 21:02 16.05.2020)
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© Фото : пресс-служба ЮППК Локомотив Южной пригородной пассажирской компании, осуществляющей перевозку пассажиров на территории Республики Крым
Локомотив Южной пригородной пассажирской компании, осуществляющей перевозку пассажиров на территории Республики Крым
© Фото : пресс-служба ЮППК
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Пригородное железнодорожное сообщение восстанавливается в Крыму с 18 мая, ограничения по коронавирусу снимаются, сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
Ранее пригородное сообщение было сведено к минимуму – до двух оборотных рейсов между основными городами Крыма утром и вечером. Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике с 18 мая отменяется, власти рекомендуют гражданам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, а также разрешают начать работу многим предприятиям при соблюдении режима безопасности.
"С 18 мая в соответствии с указом главы Республики Крым от 15 мая 2020 года №163-У возобновится пригородное железнодорожное сообщение. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, снимаются", - говорится в сообщении перевозчика.
Поезда ЮППК будут курсировать согласно установленному расписанию, это 53 поезда на семи маршрутах. Расписание опубликовано на сайте компании. Билеты доступны в железнодорожных кассах и онлайн.
Ранее в Крым прибыли два обновленных электропоезда серии ЭД4М Южной пригородной пассажирской компании, они будут задействованы для перевозок после улучшении эпидемиологической обстановки. Всего в 2020 году для работы в Крыму приобретут девять составов – электропоезда и новые рельсовые автобусы РА-3, сообщили ранее в Росжелдоре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)Республика КрымОбщество
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