Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 96

ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 96 - до отметки в 27 625 человек, сообщает в субботу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

По данным на пятницу, число умерших от коронавируса во Франции составляло 27 529.

"С 1 марта мы оплакиваем 27 625 смертей, связанных с COVID-19: 17 412 человек умерли в больницах, 10 213 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства.

В больницах остаются 19 432 человек, тогда как неделю назад число госпитализированных составляло 22 614. За последние сутки в больницы поступили 350 новых пациента. С тяжелым течением болезни в отделениях реанимации находятся 2 132 заболевших против 2 812 неделю назад.

"С начала эпидемии 98 449 человек были госпитализированы, из них почти 17 500 - в отделения реанимации. Домой выписаны 61 066 человек", - отмечают в DGS.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.