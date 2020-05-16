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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T20:18
https://ria.ru/20200516/1571559621.html
Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 96
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003546_0:32:1884:1092_1036x0_80_0_0_2d3ee5b6bb96f0e9770a853a79617998.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 96

20:18 16.05.2020
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© AFP 2020 / Mehdi FedouachМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
© AFP 2020 / Mehdi Fedouach
ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 96 - до отметки в 27 625 человек, сообщает в субботу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
По данным на пятницу, число умерших от коронавируса во Франции составляло 27 529.
"С 1 марта мы оплакиваем 27 625 смертей, связанных с COVID-19: 17 412 человек умерли в больницах, 10 213 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства.
В больницах остаются 19 432 человек, тогда как неделю назад число госпитализированных составляло 22 614. За последние сутки в больницы поступили 350 новых пациента. С тяжелым течением болезни в отделениях реанимации находятся 2 132 заболевших против 2 812 неделю назад.
"С начала эпидемии 98 449 человек были госпитализированы, из них почти 17 500 - в отделения реанимации. Домой выписаны 61 066 человек", - отмечают в DGS.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗФранцияВ мире
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