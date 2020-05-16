Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 1610

АНКАРА, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,6 тысячи, общее число заразившихся превысило 148 тысяч, за сутки скончался 41 пациент, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1610 новых случаев, всего заразившихся – 148 067. Мы потеряли сегодня 41 пациента, всего умерших - 4096. Вылечились сегодня 2003 пациента, всего 108 137", - написал Коджа в Twitter.
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