Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T20:14
https://ria.ru/20200516/1571559544.html
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 1610
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_999617f8293632529d549385efc0cdff.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 1610

20:14 16.05.2020
832
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
АНКАРА, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,6 тысячи, общее число заразившихся превысило 148 тысяч, за сутки скончался 41 пациент, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1610 новых случаев, всего заразившихся – 148 067. Мы потеряли сегодня 41 пациента, всего умерших - 4096. Вылечились сегодня 2003 пациента, всего 108 137", - написал Коджа в Twitter.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
001000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТурцияВ мире
Рекомендуем
Ситуация на курортах Турции
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 96
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
В Турции число случаев коронавируса возросло на 1,7 тысячи
Турция
Турция разрешила россиянам въезд для лечения
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 1635
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции за сутки два человека умерли от COVID-19
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк возросло за сутки на 157
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 34 тысячи
Автомобили скорой помощи неподалеку от кладбища Талтола в Дакке, где пройдут похороны умершего от коронавируса человека
Число зараженных коронавирусом в Бангладеш превысило 20 тысяч человек
Красное вино
В Армении винодельческий центр закрыли на карантин
Тестирование на коронавирус
После пяти дней перерыва в Тунисе зафиксировали новые случаи COVID-19
Тестирование на коронавирус
В Петербурге умерли еще шесть пациентов с COVID-19
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
В Совфеде оценили заявление Госдепа о "российской угрозе" в Арктике
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии считает снятие ограничений по COVID-19 просчитанным риском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Профессор из США спрогнозировал рост разводов из-за пандемии COVID-19
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
Лента новостейМолния