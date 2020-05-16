В Греции за сутки два человека умерли от COVID-19

В отделениях интенсивной терапии интубированы 23 человека, их средний возраст 72 года. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 90 пациентов, уточняет ведомство.

Дополняется, что за последние сутки два человека умерли от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 162 человека. Среди умерших 45 женщин, остальные мужчины, средний возраст умерших 76 лет.