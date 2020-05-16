Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T19:57
https://ria.ru/20200516/1571559243.html
В Греции за сутки два человека умерли от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910795_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_0e3776b3111e0364f941497d27b43e09.jpg
РИА Новости

В Греции за сутки два человека умерли от COVID-19

19:57 16.05.2020
337
© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 16 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки два человека умерли от коронавирусной инфекции COVID-19, зафиксированы девять новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2819 случаев инфицирования, сообщило министерство здравоохранения в субботу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 23 человека, их средний возраст 72 года. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 90 пациентов, уточняет ведомство.
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
Вчера, 16:56Распространение нового коронавируса
Инфекционист оценил риск повторного заражения коронавирусом
Дополняется, что за последние сутки два человека умерли от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 162 человека. Среди умерших 45 женщин, остальные мужчины, средний возраст умерших 76 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Анализ на коронавирус
Вчера, 19:51Распространение нового коронавируса
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
001102
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗГрецияВ мире
Рекомендуем
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ситуация на курортах Турции
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Средства защиты для медиков и волонтеров, прибывшие специальным бортом из Китая в Международном аэропорту Внуково
Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России
Польская полиция
Польская полиция применила слезоточивый газ на протесте предпринимателей
Объект компании Укртранснафта
"Укртранснафта" заявила о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба"
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Во Франции призвали страны ЕС согласованно открывать границы
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 1610
Закрытая детская площадка на одной из улиц Москвы
Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов
Медицинские работники
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 96
Пункт пропуска на границе Италии и Словении
Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС
Аэропорт Бергамо
Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу с 3 июня
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии считает снятие ограничений по COVID-19 просчитанным риском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Профессор из США спрогнозировал рост разводов из-за пандемии COVID-19
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
Лента новостейМолния