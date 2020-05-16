В Греции за сутки два человека умерли от COVID-19

АФИНЫ, 16 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки два человека умерли от коронавирусной инфекции COVID-19, зафиксированы девять новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2819 случаев инфицирования, сообщило министерство здравоохранения в субботу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 23 человека, их средний возраст 72 года. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 90 пациентов, уточняет ведомство.
Дополняется, что за последние сутки два человека умерли от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 162 человека. Среди умерших 45 женщин, остальные мужчины, средний возраст умерших 76 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
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