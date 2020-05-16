Число зараженных коронавирусом в Бангладеш превысило 20 тысяч человек

Автомобили скорой помощи неподалеку от кладбища Талтола в Дакке, где пройдут похороны умершего от коронавируса человека

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш выросло за последние сутки на 930 и достигло 20 995, сообщил институт эпидемиологии, контроля заболеваний и исследований.

Число погибших выросло за сутки на 16 человек и достигло 314.

Согласно исследованиям института, среди заболевших больше мужчин (68%). Похожая статистика и среди погибших от заболевания – тут доля мужчин составляет 73%. Наибольшее число заболевших - 26% - люди в возрасте от 21 до 30 лет, 24% - люди в возрасте от 31 до 49 и 18% - от 41 до 50.

Ранее власти Бангладеш продлили действующий с 26 марта режим изоляции до 30 мая в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. Согласно опубликованному министерством государственного управления уведомлению, в стране продолжат работать швейные, фармацевтические и экспортно-ориентированные отрасли промышленности при условии соблюдения социальной дистанции. Магазины и торговые центры будут работать до 17.00 по местному времени и обязаны обеспечить социальную дистанцию между посетителями.

В стране разрешена работа рынков, универмагов, аптек и больниц. Также разрешена перевозка продуктов питания, медоборудования и медпрепаратов, сельскохозяйственных и промышленных товаров и предметов первой необходимости.

Запрет на поездки между районами страны остается в силе, также продолжает действовать комендантский час с 18.00 по местному времени. Продлится и приостановка работы образовательных и религиозных учреждений, а также общественного транспорта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.