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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T19:54
https://ria.ru/20200516/1571559198.html
Число зараженных коронавирусом в Бангладеш превысило 20 тысяч человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570332695_0:0:3202:1801_1036x0_80_0_0_9d8186b9d49cc80b6398fb8df7451dec.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Бангладеш превысило 20 тысяч человек

19:54 16.05.2020
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© РИА Новости / Парвез Ахмад / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи неподалеку от кладбища Талтола в Дакке, где пройдут похороны умершего от коронавируса человека
Автомобили скорой помощи неподалеку от кладбища Талтола в Дакке, где пройдут похороны умершего от коронавируса человека
© РИА Новости / Парвез Ахмад
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш выросло за последние сутки на 930 и достигло 20 995, сообщил институт эпидемиологии, контроля заболеваний и исследований.
Число погибших выросло за сутки на 16 человек и достигло 314.
Согласно исследованиям института, среди заболевших больше мужчин (68%). Похожая статистика и среди погибших от заболевания – тут доля мужчин составляет 73%. Наибольшее число заболевших - 26% - люди в возрасте от 21 до 30 лет, 24% - люди в возрасте от 31 до 49 и 18% - от 41 до 50.
Ранее власти Бангладеш продлили действующий с 26 марта режим изоляции до 30 мая в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. Согласно опубликованному министерством государственного управления уведомлению, в стране продолжат работать швейные, фармацевтические и экспортно-ориентированные отрасли промышленности при условии соблюдения социальной дистанции. Магазины и торговые центры будут работать до 17.00 по местному времени и обязаны обеспечить социальную дистанцию между посетителями.
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В стране разрешена работа рынков, универмагов, аптек и больниц. Также разрешена перевозка продуктов питания, медоборудования и медпрепаратов, сельскохозяйственных и промышленных товаров и предметов первой необходимости.
Запрет на поездки между районами страны остается в силе, также продолжает действовать комендантский час с 18.00 по местному времени. Продлится и приостановка работы образовательных и религиозных учреждений, а также общественного транспорта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗБангладешВ мире
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