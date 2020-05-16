Спасатели проводят онлайн экскурсии в музей гражданской обороны Москвы

Онлайн-акция "Ночь в музее". Что посмотреть? До самого утра в ночь с 16 на 17 мая можно будет бродить по залам музеев мира, о которых вы могли только мечтать. Невероятные возможности открываются благодаря акции "Ночь в музее". В этом году она пройдет в режиме онлайн.