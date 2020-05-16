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2020-05-16T19:51
https://ria.ru/20200516/1571559167.html
Спасатели проводят онлайн экскурсии в музей гражданской обороны Москвы
https://cdn24.img.ria.ru/images/153350/31/1533503141_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f479be664953ab09afb46655e3bde759.jpg
РИА Новости

Спасатели проводят онлайн экскурсии в музей гражданской обороны Москвы

19:51 16.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПожарное оборудование
Пожарное оборудование
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы присоединились к акции "Ночь музеев", сообщили в ведомстве.
Так как в этом году из-за ограничений по коронавирусу мероприятия "Ночи музеев" проходят в онлайн формате, департамент пригласил всех посетить виртуальный музей истории гражданской обороны и пожарной охраны столицы.
"История пожарной охраны и гражданской защиты является важной страницей истории Москвы. Виртуальный музей рассказывает о развитии пожарной стражи с XV века до наших дней, а также зарождении гражданской обороны и защиты населения с начала прошлого века", - отметили в пресс-службе.
Посетители сайта смогут узнать о комплексной системе безопасности мегаполиса, пожарно-спасательном центре, Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах и Московском авиационном центре. Также будет доступна информация о системе 112.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Трансляция онлайн-экскурсии в Музее Москвы
Вчера, 07:00Акценты
Онлайн-акция "Ночь в музее". Что посмотреть?До самого утра в ночь с 16 на 17 мая можно будет бродить по залам музеев мира, о которых вы могли только мечтать. Невероятные возможности открываются благодаря акции "Ночь в музее". В этом году она пройдет в режиме онлайн.
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