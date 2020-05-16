Спасатели проводят онлайн экскурсии в музей гражданской обороны Москвы

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы присоединились к акции "Ночь музеев", сообщили в ведомстве.
Так как в этом году из-за ограничений по коронавирусу мероприятия "Ночи музеев" проходят в онлайн формате, департамент пригласил всех посетить виртуальный музей истории гражданской обороны и пожарной охраны столицы.
"История пожарной охраны и гражданской защиты является важной страницей истории Москвы. Виртуальный музей рассказывает о развитии пожарной стражи с XV века до наших дней, а также зарождении гражданской обороны и защиты населения с начала прошлого века", - отметили в пресс-службе.
Посетители сайта смогут узнать о комплексной системе безопасности мегаполиса, пожарно-спасательном центре, Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах и Московском авиационном центре. Также будет доступна информация о системе 112.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.