В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.

Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны воздействовать на коронавирус. Ученые изучили их и выяснили, что одно из них, STI-1499, способно на сто процентов защитить клетки человека от заражения SARS-CoV-2.

"STI-1499 полностью нейтрализовал инфекционные свойства вируса при очень низкой дозе антител, что делает его первым кандидатом для дальнейшего тестирования и исследования", - отмечается в релизе компании.

Как объяснили в Sorrento Therapeutics, принцип действия антитела заключается в том, что оно "обволакивает" вирус и выводит его из организма в течение четырех суток.

"Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает", — заявил Fox News основатель компании доктор Генри Джи.

Ученый рассказал, что испытания проводились пока только в лабораторных условиях, поэтому компания не может производить лекарство. При этом Джи добавил, что в случае применения препарата для лечения можно будет снять карантинные меры.

"Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, то социальная дистанция не понадобится", — пояснил ученый.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны. По данным ВОЗ , в мире заражены более 4,4 миллиона человек, из которых около 302 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидером по числу зараженных и умерших от коронавируса являются США

В России насчитывается более 272 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч пациентов выздоровели.

Из-за эпидемии во многих российских регионах введен пропускной режим, в некоторых субъектах при выходе из дома необходимо носить маски.

В то же время некоторые регионы на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.