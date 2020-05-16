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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T21:52
https://ria.ru/20200516/1571559133.html
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

19:51 16.05.2020 (обновлено: 21:52 16.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус
Анализ на коронавирус
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Анализ на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны воздействовать на коронавирус. Ученые изучили их и выяснили, что одно из них, STI-1499, способно на сто процентов защитить клетки человека от заражения SARS-CoV-2.
"STI-1499 полностью нейтрализовал инфекционные свойства вируса при очень низкой дозе антител, что делает его первым кандидатом для дальнейшего тестирования и исследования", - отмечается в релизе компании.
Как объяснили в Sorrento Therapeutics, принцип действия антитела заключается в том, что оно "обволакивает" вирус и выводит его из организма в течение четырех суток.

"Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает", — заявил Fox News основатель компании доктор Генри Джи.

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Ученый рассказал, что испытания проводились пока только в лабораторных условиях, поэтому компания не может производить лекарство. При этом Джи добавил, что в случае применения препарата для лечения можно будет снять карантинные меры.
"Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, то социальная дистанция не понадобится", — пояснил ученый.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны. По данным ВОЗ, в мире заражены более 4,4 миллиона человек, из которых около 302 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидером по числу зараженных и умерших от коронавируса являются США.
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В России насчитывается более 272 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч пациентов выздоровели.
Из-за эпидемии во многих российских регионах введен пропускной режим, в некоторых субъектах при выходе из дома необходимо носить маски.
В то же время некоторые регионы на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаВОЗСША
Популярные комментарии
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16 мая, 19:53
Козьма ПРУТКОВ.
891312164
Дональд Дак раньше заявил, что "нужно убивать вирус солнечным светом подкожно". Как это, я конечно плохо себе представляю, но теперь в солнечную погоду хожу на всякий случай с открытым ртом.
16 мая, 20:37
прпавел рябышев
449430111
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