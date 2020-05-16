В Пензенской области умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Одиннадцатый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, у пожилого мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания, сообщила в субботу пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтвержден 1041 случай коронавируса, выздоровели 736 человек. К 15 мая в области скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Смерть от COVID-19 - один (случай). Мужчина 1956 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз, пневмосклероз", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.