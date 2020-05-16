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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T19:46
https://ria.ru/20200516/1571559013.html
В Пензенской области умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569006542_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_8cacd5875bc83bea5ac73e115ec0c94a.jpg
РИА Новости

В Пензенской области умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

19:46 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Одиннадцатый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, у пожилого мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания, сообщила в субботу пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтвержден 1041 случай коронавируса, выздоровели 736 человек. К 15 мая в области скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Смерть от COVID-19 - один (случай). Мужчина 1956 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз, пневмосклероз", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПензенская областьПроисшествия
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