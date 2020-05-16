Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр транспорта Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.

По его словам, пассажиропоток российских авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса в 2020 году по сравнению с прошлым годом может упасть на 53,1% по оптимистичному прогнозу и на 75% — по базовому.

"ИКАО передали нам сводный отчет, который показывает, как потенциально могут восстанавливаться авиаперевозки. Там два возможных сценария: V-образное восстановление, которое показывает, что сейчас перевозки воздушным транспортом почти остановились", —сказал он.

По его словам, в таком формате Россия к концу года уже сможет восстановить ежемесячный объем перевозок по сравнению с прошлым годом.

"Но при этом в целом, за счет спада в середине года, отрасль потенциально потеряет половину пассажиропотока, который был запланирован на этот год. Если мы в прошлом году перевезли 128 миллионов пассажиров, то в режиме V-образного года — около 60 миллионов пассажиров за год", — отметил Дитрих.

Он уточнил, что это оптимистичный прогноз.

Что касается базового прогноза, то он, по словам министра, U-образный.

"То есть мы какое-то время полежим и, соответственно, если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года", — заключил он.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны. По данным ВОЗ, в мире заражены более 4,4 миллиона человек, из которых около 302 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидером по числу зараженных и умерших от коронавируса являются США.

На сегодняшний день в России выявили более 272 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч пациентов выздоровели.