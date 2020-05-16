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Туризм
2020-05-16T22:36
https://ria.ru/20200516/1571558846.html
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
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РИА Новости

Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов

19:34 16.05.2020 (обновлено: 22:36 16.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация на курортах Турции
Ситуация на курортах Турции
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 16 мая - РИА Новости. Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
"С середины июня мы думаем, что возобновится международный туризм из определенных стран. Похоже, это будут Китай, Южная Корея и другие страны этого региона. В то же время, думаю, начнутся регулярные международные полеты во многие точки мира", - сказал Эрсой в эфире телеканала NTV.
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Он отметил, что внутренний туризм в стране может быть возобновлен 28 мая, по окончании священного у мусульман месяца Рамадан.
"Внутренние перелеты могут возобновиться уже в конце мая, если общество будет тщательно соблюдать меры санитарной безопасности, и если данные по распространению коронавируса будут продолжать снижаться. Мы не закрывали отели, они сами вынуждены были закрыться из-за того, что остановили работу авиаперевозчики и были введены другие ограничения в связи с пандемией", - сказал министр.
Он отметил, что турецкие власти разработали детальную программу сертификации отелей в плане санитарно-гигиенической безопасности. "В мире это первый такой опыт, и после нас страны ЕС решили провести такую же работу у себя", - добавил Эрсой.
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