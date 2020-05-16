В Госдуме прокомментировали заявление США о "российской угрозе" в Арктике

"Я хочу отметить, что данное заявление со стороны США является попыткой найти повод для наращивания военного потенциала на арктическом направлении со стороны стран блока НАТО, которое сегодня, к великому сожалению, имеется", - сказал Швыткин.

Депутат подчеркнул, что мероприятия, которые проводятся со стороны России, не являются нарушением и проходят в соответствии с нормами международного права. Оборонный потенциал РФ в Арктике, а также перспективы его наращивания адекватны увеличению военного потенциала стран блока НАТО на данной территории, который прослеживается уже сегодня и возможен в будущем.