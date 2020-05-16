В Госдуме прокомментировали заявление США о "российской угрозе" в Арктике

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Заявление со стороны США о наращивании Россией военного потенциала в Арктике, которое якобы "выходит за рамки обороны", является попыткой найти повод для увеличения военного потенциала на арктическом направлении со стороны стран блока НАТО, которое имеется уже сейчас, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
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"Я хочу отметить, что данное заявление со стороны США является попыткой найти повод для наращивания военного потенциала на арктическом направлении со стороны стран блока НАТО, которое сегодня, к великому сожалению, имеется", - сказал Швыткин.
Депутат подчеркнул, что мероприятия, которые проводятся со стороны России, не являются нарушением и проходят в соответствии с нормами международного права. Оборонный потенциал РФ в Арктике, а также перспективы его наращивания адекватны увеличению военного потенциала стран блока НАТО на данной территории, который прослеживается уже сегодня и возможен в будущем.
Ранее старшее должностное лицо Арктического совета от РФ, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов сообщал, что Россия обеспокоена ростом активности НАТО в Арктике, особую озабоченность вызывает деятельность неарктических государств - членов организации.
"Вместе с тем мы должны идти своим путем, путем обеспечения обороны со стороны севера нашего государства. Зона Арктики является зоной наших национальных интересов", - подчеркнул Швыткин.
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