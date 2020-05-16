В Москве прошла восьмая масштабная дезинфекция дорог

Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалистами комплекса городского хозяйства в субботу проведена восьмая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Специалистами комплекса городского хозяйства в субботу проведена восьмая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Такие тотальные дезинфекции всех дорог, тротуаров, парковок, общественных пространств проходят в городе каждую неделю с конца марта. Главная задача - предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - сообщил Бирюков.

Он подчеркнул, что каждый раз обрабатывается огромная территория - порядка 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

"Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырёх часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - рассказал Бирюков.

Он отметил, что особое внимание уделяется дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, мест перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

Кроме того, тщательно обрабатываются общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в проведении сегодняшней дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах обработка была выполнена вручную комплексными бригадами. В общей сложности было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 8,3 тысячи различных распылителей.

Он добавил, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

Заместитель мэра тажке подчеркнул, что применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором . Они совершенно безопасны для людей и животных.