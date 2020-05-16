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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T19:30
https://ria.ru/20200516/1571558681.html
В Москве прошла восьмая масштабная дезинфекция дорог
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571539190_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8c78b09013ec6553e1900968975ef10a.jpg
РИА Новости

В Москве прошла восьмая масштабная дезинфекция дорог

19:30 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДезинфекция дорог и тротуаров в Москве
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалистами комплекса городского хозяйства в субботу проведена восьмая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Такие тотальные дезинфекции всех дорог, тротуаров, парковок, общественных пространств проходят в городе каждую неделю с конца марта. Главная задача - предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - сообщил Бирюков.
Он подчеркнул, что каждый раз обрабатывается огромная территория - порядка 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
"Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырёх часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - рассказал Бирюков.
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Он отметил, что особое внимание уделяется дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, мест перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.
Кроме того, тщательно обрабатываются общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в проведении сегодняшней дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах обработка была выполнена вручную комплексными бригадами. В общей сложности было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 8,3 тысячи различных распылителей.
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Он добавил, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.
Заместитель мэра тажке подчеркнул, что применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПетр БирюковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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