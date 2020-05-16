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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T19:27
https://ria.ru/20200516/1571558622.html
В Канаде одобрили проведение испытаний вакцины от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_44e44f2382200300a76377100327f410.jpg
РИА Новости

В Канаде одобрили проведение испытаний вакцины от COVID-19

19:27 16.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что министерство здравоохранения страны одобрило проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса.
"Министерство здравоохранения Канады одобрило первые в Канаде клинические испытания возможной вакцины против COVID-19...Если эти испытания вакцины будут успешными, мы сможем производить и распространять ее здесь, в нашей стране ", - сообщил Трюдо в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в микроблоге премьера в Twitter.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДжастин ТрюдоВОЗКанадаВ мире
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