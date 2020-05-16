В Канаде одобрили проведение испытаний вакцины от COVID-19

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что министерство здравоохранения страны одобрило проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса.
"Министерство здравоохранения Канады одобрило первые в Канаде клинические испытания возможной вакцины против COVID-19...Если эти испытания вакцины будут успешными, мы сможем производить и распространять ее здесь, в нашей стране ", - сообщил Трюдо в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в микроблоге премьера в Twitter.
По последним данным, число случаев заражения в Канаде составляет 74 993, умерли 5595 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
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