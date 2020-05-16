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2020-05-16T21:06
https://ria.ru/20200516/1571558381.html
Сын Эллы Фицджеральд находится на самоизоляции в Ярославле
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РИА Новости

Сын Эллы Фицджеральд находится на самоизоляции в Ярославле

19:35 16.05.2020 (обновлено: 21:06 16.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Американский джазовый музыкант, сын легендарной певицы Эллы Фицджеральд Рэй Браун-младший (Ray Brown Jr) находится на самоизоляции в Ярославле, потому что не может выехать из-за ограничений по коронавирусу, сообщил РИА Новости ярославский музыкант Станислав Майнугин.
"Он не смог улететь после нашего концертного тура. Все так быстро произошло. Он снял квартиру в Ярославле, мы с ним в постоянном контакте. У него все в порядке", - сказал собеседник.
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Организатор праздничных событий в Ярославле Елена Вишневская отметила в беседе с РИА Новости, что Браун не может улететь ни в Штаты, ни к жене на Украину.
Рэй Браун-младший - американский джазовый и блюзовый музыкант, шоумен. Является приемным сыном великой джазовой певицы Эллы Фицджеральд. В юности учителем Рэя был знаменитый барабанщик оркестра Дюка Эллингтона Луис Белсон. В 1980-90-е годы у Брауна было собственное шоу в Лас-Вегасе, он выпустил несколько альбомов. Часто гастролирует по миру. Несколько лет назад женился на украинской виолончелистке Наталье Ильиной.
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