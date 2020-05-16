В Латвии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом

"За сутки было проведено 1946 тестов на COVID-19, случаев заболевания было выявлены 27", - сказано в сообщении на сайте центра. Большая часть новых заболевших - клиенты и сотрудники центра опеки Mārsnēni. Всего в республике за время пандемии заболели 997 человек.