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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T19:08
https://ria.ru/20200516/1571558307.html
В Латвии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом

19:08 16.05.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
РИГА, 16 мая – РИА Новости. За минувшие сутки в Латвии выявлено 27 новых случаев коронавируса, при этом 21 заболевший – в центре опеки в Приекульском крае республики, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний в субботу.
"За сутки было проведено 1946 тестов на COVID-19, случаев заболевания было выявлены 27", - сказано в сообщении на сайте центра. Большая часть новых заболевших - клиенты и сотрудники центра опеки Mārsnēni. Всего в республике за время пандемии заболели 997 человек.
В стационарах лечение проходят 25 человек с коронавирусом, у 22 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Центр Mārsnēni предоставляет платные долгосрочные и краткосрочные социальные услуги людям пенсионного возраста, а также инвалидам I и II групп.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЛатвияВ мире
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