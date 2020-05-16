В Латвии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом

РИГА, 16 мая – РИА Новости. За минувшие сутки в Латвии выявлено 27 новых случаев коронавируса, при этом 21 заболевший – в центре опеки в Приекульском крае республики, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний в субботу.
"За сутки было проведено 1946 тестов на COVID-19, случаев заболевания было выявлены 27", - сказано в сообщении на сайте центра. Большая часть новых заболевших - клиенты и сотрудники центра опеки Mārsnēni. Всего в республике за время пандемии заболели 997 человек.
В стационарах лечение проходят 25 человек с коронавирусом, у 22 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Центр Mārsnēni предоставляет платные долгосрочные и краткосрочные социальные услуги людям пенсионного возраста, а также инвалидам I и II групп.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.