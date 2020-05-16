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2020-05-16T19:29
https://ria.ru/20200516/1571558090.html
Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов
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РИА Новости

Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов

18:55 16.05.2020 (обновлено: 19:29 16.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Неизвестный заявил о минировании всех аэропортов Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования".
"Неизвестный позвонил и сказал, что якобы в Москве заминированы все больницы, все аэропорты и метро", — сказал собеседник агентства.
В столичной полиции РИА Новости сообщили, что такой информации у них нет.
Волна "минирований" в разных городах России в последние месяцы затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Все угрозы оказались ложными.
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44205715
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