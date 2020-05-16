Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Неизвестный заявил о минировании всех аэропортов Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования".

"Неизвестный позвонил и сказал, что якобы в Москве заминированы все больницы, все аэропорты и метро", — сказал собеседник агентства.

В столичной полиции РИА Новости сообщили, что такой информации у них нет.