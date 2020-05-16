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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T18:53
https://ria.ru/20200516/1571558051.html
В Самарской области число вылечившихся от COVID-19 выросло до 295 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Самарской области число вылечившихся от COVID-19 выросло до 295 человек

18:53 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Еще 20 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших составило 295, сообщил в субботу региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Еще 20 человек вылечились от коронавируса в регионе. На сегодняшний день в регионе 295 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, в Самаре и Тольятти из больниц выписаны 17 пациентов. Кроме того, выздоровели три жителя Жигулевска, которые лечились дома.
В субботу также выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области. По данным оперштаба, 22 жителя региона заразились от ранее заболевших, у 47 человек COVID-19 выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, один человек заразился, приехав из Якутии.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
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Всего в Самарской области подтверждено 1372 случая заражения коронавирусом, девять человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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