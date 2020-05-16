В Самарской области число вылечившихся от COVID-19 выросло до 295 человек

САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Еще 20 жителей Еще 20 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших составило 295, сообщил в субботу региональный штаб по борьбе с COVID-19.

"Еще 20 человек вылечились от коронавируса в регионе. На сегодняшний день в регионе 295 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, в Самаре Тольятти из больниц выписаны 17 пациентов. Кроме того, выздоровели три жителя Жигулевска , которые лечились дома.

В субботу также выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области. По данным оперштаба, 22 жителя региона заразились от ранее заболевших, у 47 человек COVID-19 выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, один человек заразился, приехав из Якутии.

Всего в Самарской области подтверждено 1372 случая заражения коронавирусом, девять человек скончались.