Высший совет ЕР проследит за ситуацией с выплатами врачам в регионах

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Высший совет "Единой России" будет следить за ситуацией с выплатами врачам в российских регионах, заявил председатель высшего совета правящей в РФ партии Борис Грызлов.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату медикам, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Впоследствии глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом. Грызлов отметил, что из разных регионов РФ поступают сигналы о проблемах с выплатами.
"Я поручил координатору рабочей группы высшего совета Владимиру Семеновичу Катренко и его коллегам по рабочей группе вести мониторинг ситуации с выплатами и докладывать мне о развитии обстановки. Будет необходимо подключить к этой работе региональных представителей, региональных экспертов", - передает слова Грызлова аппарат высшего совета ЕР.
Саботирование выплат врачам Грызлов назвал "серьезным, недопустимым сбоем в системе реализации решений". Нельзя допускать, чтобы эта проблема тиражировалась в дальнейшем, отметил он. Грызлов предложил руководителям регионов РФ - членам высшего совета ЕР – обсудить эту задачу на площадке партии.
"Сейчас необходимо усилить координацию действий, обмен опытом между руководителями субъектов федерации", - подчеркнул председатель высшего совета ЕР.
Грызлов также обратил внимание на то, что по итогам мониторинга "могли бы готовиться и партийные предложения по кадровым решениям".
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