Высший совет ЕР проследит за ситуацией с выплатами врачам в регионах

"Я поручил координатору рабочей группы высшего совета Владимиру Семеновичу Катренко и его коллегам по рабочей группе вести мониторинг ситуации с выплатами и докладывать мне о развитии обстановки. Будет необходимо подключить к этой работе региональных представителей, региональных экспертов", - передает слова Грызлова аппарат высшего совета ЕР.