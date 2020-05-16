Запуск на орбиту секретного мини-шаттла ВВС США отложили из-за непогоды

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Намеченный на субботу запуск ракеты-носителя Atlas 5 с экспериментальным военным мини-шаттлом X-37B отложили во Флориде из-за неблагоприятной погоды, следующая попытка запуска состоится в воскресенье, сообщила компания United Launch Alliance.

Изначально запуск намечался на 8.24 субботы по времени Восточного побережья США (15.24 мск), однако позднее в United Launch Alliance сообщили о переносе запуска почти на два часа из-за неблагоприятных погодных условий. Тем не менее, это также не позволило осуществить запуск.

"Следующая попытка запуска будет возможна через 24 часа, она намечена на воскресенье в 9.14 утра по времени Восточного побережья (16.14 мск - ред.)", - говорится в сообщении на сайте United Launch Alliance.

Как ранее сообщили в ВС США , нынешний шестой полет - первый полёт X-37B с использованием служебного модуля с аппаратурой для экспериментов. Поэтому в ходе тестового полета на борту X-37B пройдет большое количество экспериментов, в том числе два в интересах НАСА : по исследованию влияния радиации и других факторов космического полёта на материалы и семена.

По имеющейся информации, в ходе миссии X-37B в космос также планируется вывести малый спутник FalconSat-8 с пятью экспериментальными полезными нагрузками академии ВВС США , а также провести эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию для передачи на Землю.

Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения.

Ранее бывший министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что необычные маневренные возможности X-37B в космосе "сводят врагов с ума".