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2020-05-16T18:33
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Запуск на орбиту секретного мини-шаттла ВВС США отложили из-за непогоды
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РИА Новости

Запуск на орбиту секретного мини-шаттла ВВС США отложили из-за непогоды

18:33 16.05.2020
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© AP Photo / NASA/Bill IngallsЗапуск ракеты Atlas V с базы ВВС США
Запуск ракеты Atlas V с базы ВВС США
© AP Photo / NASA/Bill Ingalls
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Намеченный на субботу запуск ракеты-носителя Atlas 5 с экспериментальным военным мини-шаттлом X-37B отложили во Флориде из-за неблагоприятной погоды, следующая попытка запуска состоится в воскресенье, сообщила компания United Launch Alliance.
Изначально запуск намечался на 8.24 субботы по времени Восточного побережья США (15.24 мск), однако позднее в United Launch Alliance сообщили о переносе запуска почти на два часа из-за неблагоприятных погодных условий. Тем не менее, это также не позволило осуществить запуск.
"Следующая попытка запуска будет возможна через 24 часа, она намечена на воскресенье в 9.14 утра по времени Восточного побережья (16.14 мск - ред.)", - говорится в сообщении на сайте United Launch Alliance.
Как ранее сообщили в ВС США, нынешний шестой полет - первый полёт X-37B с использованием служебного модуля с аппаратурой для экспериментов. Поэтому в ходе тестового полета на борту X-37B пройдет большое количество экспериментов, в том числе два в интересах НАСА: по исследованию влияния радиации и других факторов космического полёта на материалы и семена.
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По имеющейся информации, в ходе миссии X-37B в космос также планируется вывести малый спутник FalconSat-8 с пятью экспериментальными полезными нагрузками академии ВВС США, а также провести эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию для передачи на Землю.
Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения.
Ранее бывший министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что необычные маневренные возможности X-37B в космосе "сводят врагов с ума".
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в октябре 2018 года выразил опасение, что X-37B может использоваться американскими военными в качестве носителя оружия. По его словам, такой аппарат нельзя засечь системой предупреждения о ракетном нападении. В то же время российские военные сообщали, что отслеживают все маневры американского челнока на орбите.
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Вооруженные силы СШАКосмос - РИА НаукаНАСАСША
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