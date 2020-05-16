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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T18:17
https://ria.ru/20200516/1571557203.html
Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19

18:17 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Прирост числа заболевших коронавирусом в Коми, который за сутки составил 29 человек, обусловлен вспышкой инфекции среди вахтовиков, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"На сегодняшний день у нас подтверждено 911 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 29 человек. Эти микропики по четырем, а сейчас уже и пятому очагам, связанными с работой вахтовиков. Они все локализованы, все вахтовики, которые заболели, размещены в больницах. Контактные лица находятся под наблюдением", - рассказал Уйба в ежедневном видеообращении к жителям Коми, опубликованном на официальной странице региона "ВКонтакте".
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По его словам, власти региона прогнозировали возникновение подобных вспышек и в связи с этим заранее отказались от реализации первого этапа снятия ограничений по COVID-19 в полном объеме.
"Мы ожидали эти микропики, поэтому не пошли на полное открытие первого этапа – и правильно сделали… Поэтому ждем 21 мая, и ближе к нему я вам расскажу, как мы двигаемся, чтобы выйти на открытие первого этапа", - отметил Уйба.
Ранее руководитель республики сообщал, что власти 21 мая обсудят дальнейшее смягчение ограничительных мер по COVID-19 в регионе.
Как сообщалось, в середине мая вспышка коронавирусной инфекции среди вахтовиков была зафиксирована в Усинске. До этого 8 и 9 мая появились очаги в поселке Чикшино Печорского района и городе Микунь Усть-Вымского района.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, Коми сейчас занимает 54-е место среди российских регионов по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаРеспублика КомиКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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