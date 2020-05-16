Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19

"Мы ожидали эти микропики, поэтому не пошли на полное открытие первого этапа – и правильно сделали… Поэтому ждем 21 мая, и ближе к нему я вам расскажу, как мы двигаемся, чтобы выйти на открытие первого этапа", - отметил Уйба.