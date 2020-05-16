Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Прирост числа заболевших коронавирусом в Коми, который за сутки составил 29 человек, обусловлен вспышкой инфекции среди вахтовиков, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"На сегодняшний день у нас подтверждено 911 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 29 человек. Эти микропики по четырем, а сейчас уже и пятому очагам, связанными с работой вахтовиков. Они все локализованы, все вахтовики, которые заболели, размещены в больницах. Контактные лица находятся под наблюдением", - рассказал Уйба в ежедневном видеообращении к жителям Коми, опубликованном на официальной странице региона "ВКонтакте".
По его словам, власти региона прогнозировали возникновение подобных вспышек и в связи с этим заранее отказались от реализации первого этапа снятия ограничений по COVID-19 в полном объеме.
"Мы ожидали эти микропики, поэтому не пошли на полное открытие первого этапа – и правильно сделали… Поэтому ждем 21 мая, и ближе к нему я вам расскажу, как мы двигаемся, чтобы выйти на открытие первого этапа", - отметил Уйба.
Ранее руководитель республики сообщал, что власти 21 мая обсудят дальнейшее смягчение ограничительных мер по COVID-19 в регионе.
Как сообщалось, в середине мая вспышка коронавирусной инфекции среди вахтовиков была зафиксирована в Усинске. До этого 8 и 9 мая появились очаги в поселке Чикшино Печорского района и городе Микунь Усть-Вымского района.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, Коми сейчас занимает 54-е место среди российских регионов по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.