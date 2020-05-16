После пяти дней перерыва в Тунисе зафиксировали новые случаи COVID-19

КАИР, 16 мая - РИА Новости. Три новых случая заражения вирусом COVID-19 зарегистрированы в Три новых случая заражения вирусом COVID-19 зарегистрированы в Тунисе после того, как на протяжении пяти дней подряд этот показатель был равен нулю, заявила журналистам в субботу директор Национального центра мониторинга вновь появившихся заболеваний Нисаф бен Алайя.

"Зарегистрировано три новых подтвержденных случая после того, как на протяжении пяти дней подряд не было зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства здравоохранения Туниса по итогам пресс-конференции директора центра.

С учетом последних данных, общее число подтвержденных случаев заражения возросло до 1035, выздоровели 802 человека, скончались 45.

Бен Алайя подчеркнула, что необходимо продолжать придерживаться всех превентивных мер, разработанных в рамках национальной стратегии по борьбе с коронавирусом, и указала на возможность отзыва лицензий на работу организаций, которые будут нарушать действующие нормы.

С 4 мая власти Туниса начали поэтапную отмену ограничительных мер в сфере экономики - частично возобновилась работа промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, а также работа госучреждений. Постепенно открываются мелкие и средние предприятия, в том числе торговые.

В среду в Тунисе начал действовать сокращенный шестичасовой комендантский час - с 23.00 до 05.00 (01.00-07.00 мск) вместо действовавшего ранее десятичасового (с 20.00 до 06.00 по местному времени).

С пятницы власти разрешили работу крупных торговых площадок, еженедельных и животноводческих рынков при соблюдении всех превентивных санитарных мер, а также освободили от соблюдения карантина граждан старше 65 лет и детей в возрасте до 15 лет.