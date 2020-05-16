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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T18:05
https://ria.ru/20200516/1571556911.html
В Воронежской области число умерших с COVID-19 выросло до 16
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Воронежской области число умерших с COVID-19 выросло до 16

18:05 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Воронежской области выросло до 16, количество выздоровевших превысило 600, сообщает правительство региона.
На утро субботы в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 1113 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 552 человека.
"Воронежская область, 17:45 (мск), суббота, 16 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 1 113. Умерли: 16. Выздоровели: 614", - говорится в сообщении.
На данный момент в больницах области находится 821 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, под наблюдением на дому - 1866.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВоронежская областьПроисшествия
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