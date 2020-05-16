В Воронежской области число умерших с COVID-19 выросло до 16

ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Воронежской области выросло до 16, количество выздоровевших превысило 600, сообщает правительство региона.
На утро субботы в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 1113 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 552 человека.
"Воронежская область, 17:45 (мск), суббота, 16 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 1 113. Умерли: 16. Выздоровели: 614", - говорится в сообщении.
На данный момент в больницах области находится 821 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, под наблюдением на дому - 1866.
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